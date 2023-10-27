Политолог Гурьянова: Уехавшие из РФ и желающие смерти русским солдатам — Иуды

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Политолог Аксинья Гурьянова заявила, что покинувшие Россию из-за спецоперации на Украине граждане, поливающие за границей российских солдат и граждан, являются Иудами, которые не найдут себе пристанища на чужой земле.
«Было понятно, что уехавшие из России с начала СВО, вынуждены будут однажды встать перед выбором: вернуться обратно или начать «мыть туалеты» на Западе. Это относится не только к обычным рядовым гражданам, но и к иноагентам, которые на протяжении последнего года ради гражданства другой страны готовы были желать смерти нашим русским солдатам на фронте. Эти люди Иуды, а к Иудам везде будут относиться одинаково», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.
Она также предложила лишать таких граждан социальных льгот, которые могут по-прежнему за ними оставаться. По её мнению, можно внести соответствующие поправки в российское законодательство.
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