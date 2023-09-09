Политолог Мигранян сравнил выборы в Подмосковье и в США

Фото: Мособлизбирком
Известный российский политолог, профессор МГИМО, кандидат исторических наук Андраник Мигранян сравнил выборы в Подмосковье и США, отметив высокий уровень организации всего процесса в российском регионе. Об этом он рассказал на брифинге в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Он прожил в США около десяти лет и на протяжении всей жизни изучает политическую систему в Америке. По его словам, в США никогда не было такого, чтобы люди ходили толпами голосовать. Как правило, практически половина американского населения не ходит на выборы. Американцы считают, что государство — это зло и с ним лучше не связываться. А выборы там не имеют никакого отношения к демократии.
По его словам, между выборами в Подмосковье и США нет никакого сравнения. Он объяснил, что в Америке скапливаются часовые очереди к участкам, при этом в Московской области проходит все тихо и спокойно.
Мигранян считает, что жители стали более ответственно относиться к участию в голосовании. Ведь именно от того, придут они на выборы или нет, зависит дальнейшее развитие Московской области.
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«Исходя из сегодняшней ситуации выборы в России очень важны. Необходима демонстрация доверия народа к власти при проведении спецоперации. Сегодня люди своим участием дают мандат местным властям, чтобы те могли действовать в кризисных условиях, когда очень многое зависит от правильных решений», - объяснил политолог.
Мигранян считает, что жители стали более ответственно относиться к участию в голосовании. Ведь именно от того, придут они на выборы или нет, зависит дальнейшее развитие Московской области.
«Даже если отъехать 100 или больше километров от Москвы, можно увидеть прекрасные дороги, хорошие школы, медицинские учреждения, огромные торговые комплексы. И это, всё, конечно, заслуга подмосковных властей, которые очень по-современному относятся к решению социальных, экономических и политических вопросов», - заключил Андраник Мигранян.
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Элина Позднякова