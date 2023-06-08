Политолог Минченко назвал ежегодное обращение губернатора Воробьева «эпохальным»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По словам эксперта, сегодня Московская область — один из регионов-лидеров страны, даже несмотря на ударившие по ней западные санкции
Политолог, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко высоко оценил обращение губернатора Андрея Воробьева к жителям Подмосковья.
По словам эксперта, сегодня Подмосковье — один из регионов-лидеров в России по многим показателям: по росту населения, темпам жилищного строительства и даже по объемам производства сыров. И сейчас, считает Минченко, главное — не потерять темпы экономического роста, несмотря на ударившие по Московской области санкции Запада.
«Это одно из лучших обращений Андрея Воробьева. Собственно, оно эпохальное — отчет за 10 лет и представление достаточно масштабных планов развития», — сказал Минченко.
«Мы видим, что сегодня идет достаточно масштабное импортозамещение, и это позволяет удерживать темпы по таким вопросам, как дорожное строительство, комфортная среда, образование, здравоохранение, ЖКХ и так далее. И сегодня Андрей Юрьевич представил программную, системную стратегию развития Московской области еще на пять лет»,— подытожил политолог.Ранее командир центра специального назначения «Витязь» войск национальной гвардии РФ полковник Александр Белоглазов отметил, что слова Андрея Воробьева никогда не расходятся с делами, и пообещал поддержать его на предстоящих выборах.
Артем Путинцев