Политолог Орлов: Идея разрешить многодетным повторно пользоваться налоговым вычетом — здравая

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«Предложение здравое, особенно с учётом демографической ситуации в нашей стране. Очевидно, что государство должно оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям, и жилищный вопрос — один из наиболее чувствительных в данном перечне», — пояснил в беседе с RT Орлов.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой разрешить гражданам, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, повторно использовать налоговый вычет за жильё, поскольку сегодня такая мера не предусматривает исключений для льготников. Так, депутат пояснил, что сегодня граждане могут лишь один раз воспользоваться налоговым вычетом при приобретении жилья без учёта льготного статуса гражданина.
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