Политолог Орлов: Надо ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ввести в России обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров для обеспечения большей безопасности на улицах.
«Прошу оценить целесообразность введения для лиц, претендующих осуществлять деятельность курьера служб экспресс-доставки и использовать при этом СИМ, обязательных курсов практической эксплуатации СИМ и теоретической правовой информации относительно соблюдения правил движения», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
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