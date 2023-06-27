Политолог Орлов оценил недопуск иноагентов в качестве наблюдателей на выборах

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk
Политолог Орлов: «Это логичная мера»
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал логичным решение Верховного суда РФ о недопуске иноагентов в качестве наблюдателей на выборах.
Специалист пояснил, что такие меры вызваны необходимости не допустить на выборах различных провокаций и негативных последствий.
Ранее Антон Орлов поддержал идею установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей, поскольку это способствует их необходимой социальной поддержке.
Специалист пояснил, что такие меры вызваны необходимости не допустить на выборах различных провокаций и негативных последствий.
«Участие иностранных агентов в качестве наблюдателей на выборах может повлечь за собой ряд негативных последствий. Спланированные провокации и иные действия по дискредитации выборного процесса в РФ. <…> Этот процесс является открытым для СМИ и иностранных наблюдателей, поэтому снижение рисков в проведении выборов — это логичная мера», — отметил в беседе с RT Орлов.
Ранее Антон Орлов поддержал идею установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей, поскольку это способствует их необходимой социальной поддержке.
Мелисса Тимофеева