Политолог Орлов оценил идею привлечения иностранных специалистов в науку и экономику РФ

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По словам Орлова, несмотря на перспективность российских учёных и наличие возможностей для совершения научных открытий, привлечение молодых специалистов из других стран позволит внести в отрасль что-то новое, поделится накопленным опытом и найти новые пути развития науки и экономики России.
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