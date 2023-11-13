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Политолог Орлов предложил новый способ разгрузки курортных трасс летом

13 ноября 2023, 15:12
Фото: istockphoto.com/Evgeny Zhigalov

Фото: istockphoto.com/Evgeny Zhigalov

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что разгружать летом курортные трассы можно с помощью льготных коридоров.
По его мнению, на таких временных коридорах автомобили из определённых федеральных округов могли бы ехать со скидкой в 50% для проезда по платным участкам трассы М-4, что значительно решило бы проблему многокилометровых пробок на трассах в летний период.

«Прошу рассмотреть вопрос о возможности введения на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» специальных льготных временных коридоров в летний период массового курортного отдыха», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтранса Виталия Савельева.


Тем временем в Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог. Как передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина, за весь этот год уже обустроено 110 км дорог и 65 тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. Кроме того, уточняется, что в течение ближайших трёх лет в городе обустроят ещё 265 км дорог.

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#движение
#автомобили
#шоссе
#трассы
#обращения
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AP: «Шаман», штурмовавший Капитолий, собирается баллотироваться в конгресс США
13 ноября 2023, 15:42

Фото: iStock/tupungato

Американец Джейкоб Ченсли, который штурмовал здание Капитолия в 2021 году, собирается баллотироваться в конгресс США. Об этом сообщает издание Associated Press.
Напомним, что 6 января 2021 года американец в костюме шамана пытался проникнуть в здание Капитолия в Вашингтоне. За это он получил срок отбывания в тюрьме в течение 41 месяца, штраф в размере двух тысяч долларов и был приговорён к трёхлетнему наблюдению после выхода из тюрьмы. 

Агентство сообщает, что Ченсли подал заявление, в котором выразил своё желание баллотироваться в конгресс США как либертарианец на выборах в Аризоне в следующем году. 

Уточняется, что нынешний член палаты от Аризоны, Дебби Леско, заявила, что не будет добиваться переизбрания на пост.

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#конгресс сша
#выборы
#политика
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Автоэксперт Субботин: Надо запретить проезд грузовиков по трассам в выходные
13 ноября 2023, 15:41

Фото: istockphoto.com/Milos-Muller

Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал запрет проезда грузовиков по трассам в выходные, а также праздничные дни задачей номер один.
Такие меры, по его словам, способствуют уменьшению пробок на дорогах.

«Это задача номер один. С вечера пятницы до воскресенья — движение только легковых автомобилей и тех, кто везёт скоропортящиеся продукты», — пояснил в беседе с RT Субботин.

Он также отметил, что среди курортных трасс летом больше загружены как раз платные участки, а не бесплатные. При этом, по его словам, необходимо работать с тарифами на эти дороги из-за повышения цен относительно зарплат.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что разгружать летом курортные трассы можно с помощью льготных коридоров. По его мнению, на таких временных коридорах автомобили из определённых федеральных округов могли бы ехать со скидкой в 50% для проезда по платным участкам трассы М-4, что значительно решило бы проблему многокилометровых пробок на трассах в летний период.

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#движение
#дороги
#автомобили
#трассы
#меры
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Росгвардия отменила приказ о запрете бойцам тюнинговать оружие
Депутат Хинштейн: Росгвардия отменила приказ о запрете на тюнинг оружия
13 ноября 2023, 15:26

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Руководство Росгвардии отменило приказ о запрете бойцам тюнинговать своё оружие. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Отмечается, что необоснованный приказ был дан одним из командиров дивизии Росгвардии, который потребовал от бойцов вернуть всё оружие в первоначальное штатное состояние. 

Вышестоящее руководство заявило о необоснованности документа и отменило приказ. Однако работа с инициативным командиром продолжится – его действия подлежат оценке.

Хинштейн добавил, что командование наоборот должно поощрять попытки военнослужащих повысить возможности своего оружия путём тюнинга. 

Депутат также выразил надежду, что нынешний инцидент является единичным случаем. Хотя, оперативные действия руководства Росгвардии подтверждают эти ожидания.

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#росгвардия
#оружие
#запрет
#госдума
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Более 2,4 тыс москвичей начали переселяться по реновации в октябре
13 ноября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

В октябре этого года переселение по программе реновации в Москве начали более 2,4 тыс. граждан. Об этом сообщил заммэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Всего с начала этого года расселение коснулось 248 домов, а в октябре к переселению приступили ещё более 2,4 тыс. жителей из 15 расселяемых домов. Новые квартиры предлагаются жителям в современных новостройках, расположенных в шести столичных округах», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Уточняется, что новостройки, в которые переселяют людей, расположены в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном административных округах столицы.

Кроме этого, Бочкарев рассказал, что в следующем году после ремонта откроется Дом культуры «Ватутинки» в Десеневском поселении Новой Москвы.

«За годы своего существования здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию», — приводит utro.ru слова Бочкарева.

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#москва
#квартиры
#дом
#дом культуры
#расселение
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Стало известно, когда в Москве наступит зима
В Москве зима наступит в конце недели
13 ноября 2023, 14:13

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе переход среднесуточной температуры через 0 градусов возможен в четверг.
«Это и есть та рефренная точка, которая характеризует приход зимы», - сообщил Роман Вильфанд. 
По его словам, первая половина текущей недели окажется относительно теплой, днём воздух в столице прогреется до 6 градусов. Это выше нормы. Вероятны дожди и мокрый снег. В среду осадки на фоне понижения температуры создадут условия для появления гололеда. В четверг ночные и дневные показатели температуры будут колебаться в сторону минусовых показателей. 

К концу недели возможны осадки в виде снежной крупы. Но большого снегопада ждать не стоит. В субботу и воскресенье температура ночью может опуститься до -8 градусов, дневная - до -6.

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#природа
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Террористку Дарью Трепову* признали вменяемой
13 ноября 2023, 13:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сообщается, что 26-летняя Дарья Трепова* осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной.
Mash пишет, что у девушки диагностировали смешанное расстройство личности. Об этом свидетельствуют данные экспертизы в уголовном деле.

Специалисты выявили у Треповой* смешанное расстройство личности (F61.0 согласно Международной классификации болезней). Но хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики она не страдает. Также у девушки имеется повышенная чувствительность, тревожность, мнительность и ранимость. Стремление к ярким эмоциональным переживаниям в совокупности с неустойчивой самооценкой и выраженная потребность в признании. 

Экспертиза показала, что каких-либо грубых нарушений эмоционально-волевой регуляции и критических расстройств, которые лишили бы Трепову способности осознавать свои действия, нет. Террористку признали  вменяемой. 

Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали. 

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СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*

*Признана экстремисткой на территории РФ
 
 
#санкт-петербург
#новости
#медицина
#экспертное мнение
#террористы
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Враждебная изоляция от общества: психолог объяснила, почему россияне живут в одиночестве
Психолог Смолярчук объяснила желание жить в одиночестве
13 ноября 2023, 13:30

Фото: IStock/Beli_photos

Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала «Радио 1», почему люди выбирают «одинокость».
По словам специалиста, желание самостоятельности часто появляется у людей с детскими травмами. Однако такие люди не живут в одиночестве, они выбирают «одинокость».   
«Одинокость иногда сопровождается враждебной изоляцией от общества. Чаще всего такой образ выбирают люди, которые претерпели какие-то издевательства в детстве, травлю. Если ребёнок вырос в токсичной родительской паре, где родители скандалили, ругались, делили детей, имущество, то он сформирует в течение своего несчастного детства представление о том, что ему лучше быть одному, чем строить семью по образу своих родителей, где он всегда был страдальцем и мучеником. Такой человек в зрелом возрасте сознательно выбирает пожить ради себя», — отметила Ирина Смолярчук.
Психолог подчеркнула, что нередко такую модель выбирают дети из многодетных семей, которым пришлось рано повзрослеть.
«Очень часто одинокость выбирают люди, которые выросли в многодетных семьях, где старший ребёнок был лишён внимания, где к нему было много претензий, где у него не было детства. То есть он был няней и воспитателем. Такой человек стремится быстро отсепарироваться в психологическом и бытовом смысле от этой семьи для того, чтобы пожить в своей судьбе», — добавила собеседница.
Также одинокий образ жизни выбирают люди, которые ​не нуждаются в партнёре и ​могут справляться с бытовыми ​задачами самостоятельно, подчеркнула психолог. 
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#психолог
#дети
#семьи
#жизнь
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Жители Подмосковья теперь могут оформить санаторно-курортные путёвки в электронном виде
13 ноября 2023, 13:22

Фото: Минсоцразвития МО

Жители Московской области получили возможность оформить санаторно-курортные путёвки в электронном виде. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Одну из самых востребованных услуг мы сделали максимально удобной. Теперь три услуги вышли в цифровой формат. Это бесплатные путёвки, проезд и компенсация за бесплатный проезд в санаторий», – рассказала Болатаева
Раньше для получения путёвки необходимо было обратиться в МФЦ или принести талон для компенсации проезда. Теперь получившему путёвку льготнику автоматически оформят талон на бесплатный проезд, а сама цифровая путевка будет в личном кабинете.
 
По данным министерства, ежегодно путёвками на санаторно-курортное лечение, бесплатным проездом и компенсацией за проезд пользуются свыше 75 тыс льготников.

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#минсоцразвития мо
#санатории
#курорт
#путёвки
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#цифровизация
#подмосковье
#московская область
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Россиян стали чаще обманывать при внесении предоплаты за машину
13 ноября 2023, 13:21

Фото: iStock/mesteban75

В России приобрёл большой размах новый способ обмана при покупке автомобиля.
Об этом рассказал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов, его цитирует Autonews.

Количество мошенников, предлагающих привезти автомобиль под заказ, в данный момент составляет порядка четверти от общего количества объявлений в сети. Зачастую они привлекают потенциальную жертву низкими ценами. Мошенники предлагают водителям внести предоплату в 5-10%. Но в процессе данная сумма может сильно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней. 

«Свежий пример: BMW X5 2023 года выпуска, цена —5 миллионов рублей. Ну тут сразу должен возникнуть вопрос, как это может быть, когда в Германии и США эта машина сейчас стоит больше 100 тысяч евро. То есть для клиента это уже первый сигнал серьезно задуматься», —предупреждает Кирилл Чернов.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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