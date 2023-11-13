Политолог Орлов предложил новый способ разгрузки курортных трасс летом

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что разгружать летом курортные трассы можно с помощью льготных коридоров.
По его мнению, на таких временных коридорах автомобили из определённых федеральных округов могли бы ехать со скидкой в 50% для проезда по платным участкам трассы М-4, что значительно решило бы проблему многокилометровых пробок на трассах в летний период.
Тем временем в Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог. Как передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина, за весь этот год уже обустроено 110 км дорог и 65 тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. Кроме того, уточняется, что в течение ближайших трёх лет в городе обустроят ещё 265 км дорог.
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«Прошу рассмотреть вопрос о возможности введения на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» специальных льготных временных коридоров в летний период массового курортного отдыха», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
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Мелисса Тимофеева