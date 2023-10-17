Политолог Орлов предложил расширить срок скидки на штрафы за нарушения ПДД

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой увеличить срок действия скидок на штрафы за нарушения правил дорожного движения для автомобилистов, которые были зафиксированы камерами.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности расширения срока действия скидки на штрафы до 30 дней, в случае если нарушение ПДД было зафиксировано с помощью видеокамеры, и до 40 дней, если нарушение зафиксировано камерой в регионе, в котором нарушитель не имеет постоянной регистрации и находится в поездке с туристическими или иными целями», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы ГИБДД Михаила Черникова.
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