Политолог Орлов предложил создать единый федеральный номер для аварийных служб ЖКХ

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой сделать единый федеральный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб.
Он пояснил, что сегодня такой номер отсутствует, а между тем не каждый гражданин может легко запомнить или найти телефон аварийных служб ЖКХ в случае экстренной ситуации, что влечёт для людей существенные материальные и имущественные потери.
До этого Антон Орлов предлагал повысить размеры долговых обязательств, запрещающих выезд из России, поскольку существующие сейчас суммы долга создают значительные трудности как для миллионов граждан, так и для судебных приставов и пограничных служб.
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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности создания в РФ единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.
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Мелисса Тимофеева