Политолог Орлов предложил увеличить запрещающие выезд за рубеж суммы долга

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой повысить размеры долговых обязательств, запрещающие выезд из России, поскольку существующие сейчас суммы долга создают значительные трудности как для миллионов граждан, так и для судебных приставов и пограничных служб.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения сумм долга с 10 и 30 тыс. рублей до 50 и 100 тыс. рублей соответственно для введения временного ограничения на выезд за пределы России», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.
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