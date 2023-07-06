Политолог Орлов предложил увеличить запрещающие выезд за рубеж суммы долга

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой повысить размеры долговых обязательств, запрещающие выезд из России, поскольку существующие сейчас суммы долга создают значительные трудности как для миллионов граждан, так и для судебных приставов и пограничных служб.