Политолог Орлов предложил ввести скидки для успешных студентов-платников

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой создать систему скидок для тех студентов, обучающихся на коммерческой основе, которые демонстрируют успехи в учёбе.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений на территории РФ относительно введения единых принципов снижения стоимости услуг образовательных организаций в зависимости от успеваемости студента», — приводит RT текст обращения Орлова на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.Читайте также:
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