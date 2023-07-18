Политолог Орлов прокомментировал введение отсрочки от армии для работающих в школе выпускников педвузов

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец предоставить выпускникам педагогических колледжей и вузов отсрочку от призыва в армию при условии их трудоустройства после окончания учёбы в школу.
Орлов отметил, что это инициатива актуальна для отдалённых регионов и маленьких населенных пунктов, где нехватка кадров ощущается сильнее. Напомним, что по словам Волынец, рабочие часы в учебных учреждениях можно будет прировнять к альтернативной службе.
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Дана Игумнова