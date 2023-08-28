Политолог Орлов: Сетям фастфуда надо запретить проводить лотереи

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запрета сетям фастфуда организовывать призовые лотереи среди клиентов.
«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на организацию призовых лотерей для предприятий общественного питания — сетей ресторанов быстрого питания», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
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