Политолог Орлов: Введение допвыходных для многодетных облегчит жизнь таким семьям

Сооснователь и руководитель онлайн-школы, преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина рассказала, что ребёнка нельзя через силу заставлять учиться, поскольку это чревато плохим запоминаем материала и, соответственно его бесполезностью, а также к ненависти к школе или конкретным предметам.