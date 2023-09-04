Политолог Орлов: Введение допвыходных для многодетных облегчит жизнь таким семьям

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею ввести ежемесячные дополнительных выходных для многодетных родителей.
«Я поддерживаю данное предложение. Введение такой меры облегчит жизнь многодетным родителям. Кроме того, это могло бы стать первым шагом к переходу к четырёхдневной рабочей неделе, о которой в последние годы говорят в правительстве», — пояснил в беседе с RT Орлов.
До этого Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня каждый месяц. Она отметила, что такие меры способствуют тому, что родители смогут в свободное время обустраивать быт многодетно семьи, проводить с детьми больше времени, уделяя внимание совместному досугу и воспитанию.
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