Радио1
Главная / Новости / Общество/ Политолог Перенджиев рассказал, что ожидает контрактников после прибытия в зону СВО

Политолог Перенджиев рассказал, что ожидает контрактников после прибытия в зону СВО

Политолог Перенджиев: В зоне СВО боец проходит «инструктаж на рабочем месте»
26 июля 2023, 10:20

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Доцент Кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев рассказал, как проходит подготовка контрактников перед отправкой бойцов в зону проведения СВО.
О том, как происходит боевое слаживание заключивших контракт на прохождение военной службы, и что ожидает бойцов после прибытия в зону СВО, рассказал военный политолог Александр Перенджиев в беседе с «Радио 1».

По его словам, россияне подписывают контракты с Министерством обороны, не зависимо от того, добровольцы они или прибыли на службу по призыву.


«Это делается для того, чтобы иметь четкий и понятный статус как для самого гражданина, который становится участником СВО, так и для государства. Я хотел бы обратить внимание на то, что подписывают контракты не все сто процентов желающие. Все равно будут смотреть на то, какие человек имеет профессиональные компетенции и где его навыки пригодятся, в каком направлении», - объяснил Перенджиев.
Политолог также отметил, что после подписания контракта, будущие участники военных действий не сразу отправляются на поле боя.

«Сначала боец отправляется на полигон. Как минимум, один месяц человек должен проходить определенную подготовку. После того, как гражданин прибывает в зону проведения СВО, там он тоже не сразу отправляется вести боевые действия. С ним тоже занимаются в тыловой части, там есть полигоны», - сообщил доцент.
Говоря о том, как происходит боевое слаживание бойцов в зоне проведения спецоперации, политолог привел в пример работу на производстве.

«Если сравнить процесс с производством, то человек проходит на территории РФ «общий инструктаж» а уже в зоне СВО, он проходит «инструктаж на рабочем месте», применительно к той территории, где он находится. Там также наглядно демонстрируется какой вид и характер боевых действий производится», - заключил Перенджиев.
Для россиян, которые желают заключить контракт на прохождение военной службы, в Балашихе открылся областной пункт отбора. Для того, чтобы стать защитником Родины, к кандидату предъявляется несколько требований. Возраст гражданина должен быть от 18 лет и должна быть годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают необходимую экипировку, консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Потенциальным контрактникам, предоставляется трехразовое питание и проживание уже в процессе подготовки документов. Заключившие контракт на прохождение воинской службы, наделяются льготами и преимуществами. Выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.

Россиянин, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит ряд льгот для себя и членов своей семьи. Военнослужащему будет предоставлено право на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Читайте также:

Названы специальности, по которым ведется обучение в Центре отбора бойцов в Балашихе

Как готовят бойцов в Центре подготовки контрактников в Балашихе?

Военный эксперт Матвейчук рассказал о преимуществах контрактной службы и льготах



#военнослужащие
#добровольцы
#СВО
#контракты
#военная служба
Читайте нас в
Член СПЧ Кабанов предложил выдворять мигрантов из России за хулиганство на 20 лет
26 июля 2023, 11:01

Фото: Фотобанк МО

В Совете по правам человека предложили ужесточить контроль за мигрантами, а именно расширить список правонарушений, за которые мигрантов необходимо выдворять из страны.
«Парламентская газета» пишет, что член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что рост преступлений в России, которые совершают мигранты, напрямую связан с ростом миграционного потока - его следует уменьшить. В данный момент 70% мигрантов неподконтрольны государству, сообщает Кабанов. По словам эксперта, даже за мелкое хулиганство мигрантов нужно выдворять из России «без права возвращения минимум лет на 20».
 
По данным МВД, за первые полгода 2023 года иностранцы совершили в Росии 22,4 тысячи преступлений, это на 6,3% больше, чем в прошлом году.
 
Сейчас выдворить иностранца из страны могут за нарушение миграционного законодательства (работу без патента, несвоевременную постановку на учет, за незаконный оборот и потребление наркотиков). Также мигранту могут запретить въезд в страну, если он уже привлекался к административной ответственности 2 раза за год или более.
 
Также Кабанов считает, что бизнесмены, которые приглашают иностранцев на работу, должны за них отвечать.

Читайте также:

Глава антикоррупционного комитета Кабанов предложил решение проблемы мигрантов в Котельниках

В России растет число преступлений среди мигрантов

Воробьёв поручил главам муниципалитетов решить связанные с мигрантами вопросы
#мигранты
#преступление
#Россия
Читайте нас в
Дочь президента Мозамбика рассказала о разграблении Африки
26 июля 2023, 11:01

Фото: iStock/rarrarorro

Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел рассказала, что сегодня Африку пытаются разграбить иностранные государства. Об этом сообщает RT.
Машел отметила, что раньше Африка была разграблена колонизаторами, сегодня иностранные государства пытаются делать это другими способами.

«Когда речь идёт о присутствии всех этих иностранных сил, в действительности мы говорим в контексте дальнейших действий, направленных на получение ресурсов. Эти войны сейчас ведутся в несколько иной форме», — приводит слова Жозины Машел RT.

Правозащитница подчеркнула, что с этим нужно бороться, вкладываясь в людей и в объединение Глобального Юга.

Читайте также:

​​​​​Путин заявил, что Россия поддерживает стремления стран Африки к прогрессу

Путин в дни саммита Россия - Африка встретится с каждым лидером отдельно

Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
#Африка
#Мозамбик
#Жозина Машел
#разграбление
Читайте нас в
В Серпухове создадут две особо охраняемые природные территории
26 июля 2023, 10:50

Фото: Минэкологии МО / Е. Суслова

В городском округе Серпухов проектируют две новые особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Московской области.
Планируется организовать природный заказник «Смешанно широколиственные леса в окрестностях реки Сушка» и памятник природы «Стратотипический разрез Серпуховского яруса». Предполагается, что их общая площадь превысит 700 га. 
 
По данным министерства, в окрестностях Сушки в сельском поселении Данковское в особой охране нуждаются сосновые боры, дубравы и липняки. Там также установлено местообитание змееголовника Рюйша. Это растение внесено в Красную книгу Московской области. 
 
Создание ООПТ «Стратотипический разрез Серпуховского яруса» поможет защитить уникальный геологический разрез карьера «Заборье», где в ХХ веке были вскрыты отложения серпуховского яруса нижнего карбона. Это ценное место для исследований не только геологов, археологов, но и палеонтологов, так как там можно обнаружить останки древних рыб и беспозвоночных.

Читайте также:
 
На полигон ТБО «Лесная» в Серпухове будут водить экскурсии после завершения рекультивации

Работы по рекультивации полигона «Лесная» в Серпухове идут согласно графику

В Подмосковье после благоустройства откроются 4 территории
 

#Минэкологии МО
#ООПТ
#флора
#фауна
#растения
#Красноая книга МО
#Серпухов
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Эксперты предложили обсудить дизайн школьной формы со старшеклассниками
В Национальном родительском комитете предложили раз в три года обсуждать дизайн школьной формы
26 июля 2023, 10:40

Фото: IStock/Sergei Ramiltsev

Во II полугодии 2024 года эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на форму для школы. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию как «школьная форма» должны будут обязаны исполнять требования нового ГОСТа.
В Национальном родительском комитете поддержали идею единого стандарта для школьной формы. Однако исполнительный директор организации и советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявил, что экспертное сообщество должно вместе с родителями обсуждать предлагаемые требования.
«Главное, чтобы не было такого, что какой-то чиновник наверху принял решение и всё. В конечном итоге это ни к чему хорошему это не приведёт. Нужно говорить с родительским и с экспертным сообществом. Дизайн формы должен быть таким, чтобы школьники носили её, а не пытались от неё избавиться. Мы даже предлагали, чтобы ученики старших классов, активисты приняли участие в обсуждении, чтобы они могли что-то посоветовать. Потому что взрослые принимают решение, но форму будут носить дети каждый день», — сказал Юрий Оболонский в беседе с «Радио 1». 
Собеседник также согласился с тем, что со временем дизайн школьной формы может устареть. Он предложил родителям и экспертам раз в три года обсуждать форму для учащихся.
«Существует же при ГОСТе какая-то экспертная группа. Если бы родители с этой экспертной группой встречались для консультаций раз в три года – это была бы очень хорошая идея», — добавил эксперт.
Читайте также: 

Почти 50% россиян выступили за введение единой школьной формы в России

Родителям рассказали, как записать будущего первоклассника в школу не по месту регистрации

Психолог Анастасия Екушевская назвала основные признаки того, что ребёнку не подходит школа
#школьная форма
#Юрий Оболонский
#ГОСТ
Читайте нас в
Путин поприветствовал гостей и участников форума Россия-Африка
Путин: Россия поддерживает стремление Африки к экономической стабильности
26 июля 2023, 10:33

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал гостей и участников экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира», - прокомментировал ситуацию Путин.  

Как отметил российский лидер, сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях.  

Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. При этом, Россия готова и дальше всецело поддерживать Африку в вопросах суверенитета и участии в решении глобальных вопросов.  

Читайте также:

Посол Аветисян: Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении

Путин написал статью для жителей Африканского континента

Патрушев: БРИКС строит работу на принципах равноправия и открытости


#Путин
#Гуманитарный форум
#Африка
Читайте нас в
В российские регионы придёт сильная жара
26 июля 2023, 10:33

Фото: istockphoto/lamyai

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в некоторых субъектах достигнет 39 градусов.
ТАСС пишет, что жара наступит в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Таймыре и Сахалине. Там  ожидается жара до +30-39 градусов в ближайшие дни.
 
«На Черноморском побережье будет чуть прохладнее - до +32-34 градусов: там имеется сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится на 10 градусов и придёт к норме»,- рассказал Роман Вильфанд.
Ранее сообщалось, что в этом году рекордно высокие температуры фиксируются во многих уголках планеты. Причины такой экстремальной жары назвал младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ.

Из-за сухой и ненормально жаркой погоды в некоторых регионах мира ограничивают потребление воды. Активное использование кондиционеров привело к увеличению расходования электричества, передает РИА Новости.

Вэй Кэ считает, что возникновение экстремально высоких температур связано не только с краткосрочными синоптическими явлениями, но и долгосрочным глобальным процессом потепления климата. 

Читайте также:

Туристы массово покидают Грецию из-за бушующих пожаров

В Греции из-за аномальной жары умер доставщик еды

Вильфанд: «Теплый взрыв» переходит из Европы в Турцию

#жара
#Россия
#температура
Читайте нас в
В Подмосковье захоронили останки более 100 погибших в войну пациентов и врачей областной психбольницы
26 июля 2023, 10:22

Фото: МИСК МО

В Подмосковье предали земле останки 102 пациентов и сотрудников областной психиатрической больницы, замученных фашистами в 1941 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Поисковики обнаружили погибших во время экспедиции в мае прошлого года в селе Микулино городского округа Лотошино.
В церемонии захоронения и траурном митинге участвовали местные жители, ветераны, представители поисковых, общественных и патриотических организаций, а также сотрудники Следственного комитета Подмосковья, которые занимались изъятием останков.
«Сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более 3 тыс человек. Их главная задача – сохранение исторической памяти. В этом году ребята провели более 300 экспедиций и обнаружили останки свыше 190 человек. Среди них не только герои, защищавшие нашу страну в годы Великой Отечественной войны, но и мирные жители», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе
Она напомнила, что на днях суд признал действия гитлеровцев во время оккупации Подмосковья геноцидом. В 1941-1942 годах от рук нацистов погибли более 26 тыс жителей, в том числе пациенты и персонал областной психиатрической больницы. 
 
В экспедиции участвовали около 70 человек из поисковых отрядов Подмосковья. Подготовка заняла более двух лет. Всего в 1941 году были замучены около 700 пациентов Лотошинской областной психиатрической больницы. Их останки предали земле после освобождения территории. В 2010-м там установили памятник. 
«Весной прошлого года мы подняли 102 мирных жителя. Большую работу провёл Следственный комитет и прокуратура – они довели это дело до суда. Был признан факт геноцида на территории региона. Это не финальная точка, так как по актам чрезвычайной госкомиссии в этом месте были убиты порядка 700 человек. Мы нашли только часть», – сказал председатель координационного совета поисковых отрядов Московской области, руководитель отряда «Патриоты Московии» Владислав Рязанов. Под его руководством проходили поисковые работы.
Свидетельства расстрела граждан на территории психбольницы – акты госкомиссии, опросы местного населения – нашла в архивах краевед Ольга Барышева. В ходе мероприятия Рязанова и Барышеву наградили Знаком отличия «За верность поиску» I степени.  

Читайте также:

Суд признал геноцидом преступления фашистов в Подмосковье в военные годы

Володин: Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы

Вучич заявил, что помнит и ценит помощь России
 

 
 

#Екатерина Швелидзе
#МИСК МО
#история ВОВ
#оккупация
#больница
#поисковики
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В России появится комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов
«Росэлектроника»: В России создадут новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов
26 июля 2023, 09:51

Фото: iStock/valio84sl

«Росэлектроника» приступила к разработке нового комплекса, который способен обнаруживать и уничтожать мини-дроны. Об этом изданию РИА Новости сообщил гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.
По его словам, разработка комплекса уже ведется. Новый модуль будет оснащен функциями обнаружения и нейтрализации дронов маленького размера. 

Комогорцев отметил, что в ходе испытания разработки, было установлено, что небольшой летательный аппарат, размером 16х20 сантиметров был обнаружен системой на расстоянии до 500 метров. Многофункциональный комплекс сможет распознавать объекты в состояния зависания и в условиях плотной городской застройки. 

Гендиректор завода подчеркнул, что система сможет защитить объекты инфраструктуры от атак небольших дронов, а также сможет обнаружить надводные цели и наземную технику. 

Читайте также: 

NYT: солдаты ВСУ не могут сбивать российские дроны «Ланцет»

В Петербурге продлили запрет на использование дронов

Украина не закупает китайские дроны, чтобы не испортить отношения с США
#дроны
#Россия
#«Росэлектроника»
Читайте нас в
Сотрудница Мособлконтроля организовала благотворительную акцию на своей свадьбе
26 июля 2023, 09:48

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Сотрудница Главного контрольного управления Московской области попросила гостей своего торжества, вместо праздничных цветов, приносить на свадьбу корма для животных.

Гости мероприятия подарили молодожёнам свыше 100 килограммов корма для животных. После торжества молодая семья привезла корм в приют для бездомных животных.  


На сегодняшний день отказ от цветов на торжествах является разумным решением. На деньги от стоимости букета цветов можно купить большую упаковку корма для животных. 

«Вместо завявших цветов можно накормить хотя бы нескольких собак», — сказали молодожёны. 

Такие благотворительные акции выступают символом внимания к животным и заботы о природе и ее обитателях.

Читайте также:

Подарки от губернатора на юбилей получили больше 35 тысяч подмосковных жителей.

Гольфстрим может прекратить существование в 2025 году.

В Московской области впервые провели экологический фестиваль «ЭкоИдея».
#Мособлконтроль
#благотворительность
#свадьба
#благотворительная акция
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников