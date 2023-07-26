Политолог Перенджиев рассказал, что ожидает контрактников после прибытия в зону СВО

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По его словам, россияне подписывают контракты с Министерством обороны, не зависимо от того, добровольцы они или прибыли на службу по призыву.
«Это делается для того, чтобы иметь четкий и понятный статус как для самого гражданина, который становится участником СВО, так и для государства. Я хотел бы обратить внимание на то, что подписывают контракты не все сто процентов желающие. Все равно будут смотреть на то, какие человек имеет профессиональные компетенции и где его навыки пригодятся, в каком направлении», - объяснил Перенджиев.Политолог также отметил, что после подписания контракта, будущие участники военных действий не сразу отправляются на поле боя.
«Сначала боец отправляется на полигон. Как минимум, один месяц человек должен проходить определенную подготовку. После того, как гражданин прибывает в зону проведения СВО, там он тоже не сразу отправляется вести боевые действия. С ним тоже занимаются в тыловой части, там есть полигоны», - сообщил доцент.Говоря о том, как происходит боевое слаживание бойцов в зоне проведения спецоперации, политолог привел в пример работу на производстве.
«Если сравнить процесс с производством, то человек проходит на территории РФ «общий инструктаж» а уже в зоне СВО, он проходит «инструктаж на рабочем месте», применительно к той территории, где он находится. Там также наглядно демонстрируется какой вид и характер боевых действий производится», - заключил Перенджиев.Для россиян, которые желают заключить контракт на прохождение военной службы, в Балашихе открылся областной пункт отбора. Для того, чтобы стать защитником Родины, к кандидату предъявляется несколько требований. Возраст гражданина должен быть от 18 лет и должна быть годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают необходимую экипировку, консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Потенциальным контрактникам, предоставляется трехразовое питание и проживание уже в процессе подготовки документов. Заключившие контракт на прохождение воинской службы, наделяются льготами и преимуществами. Выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.
Россиянин, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит ряд льгот для себя и членов своей семьи. Военнослужащему будет предоставлено право на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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