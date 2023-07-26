Политолог Перенджиев рассказал, что ожидает контрактников после прибытия в зону СВО

В Подмосковье предали земле останки 102 пациентов и сотрудников областной психиатрической больницы, замученных фашистами в 1941 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Поисковики обнаружили погибших во время экспедиции в мае прошлого года в селе Микулино городского округа Лотошино.