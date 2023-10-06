Политолог Шабров объяснил, почему ядерной войны в мире не будет

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Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров выразил уверенность в том, что ядерной войны в мире не будет, так как она приведёт к уничтожению ресурсов, которые очень ценны.
«Применение ядерного орудия — это уничтожение ресурсов. Если говорить об основных странах, это борьба между Китаем и США. Наиболее сильно развитые страны борются за лидерство. <…> Если взять Россию, то я сомневаюсь, что руководители тех же США забросают российскую территорию ядерными бомбами. Как минимум 200 лет после этого сюда не зайдешь. Идёт борьба за ресурсы, а применение ядерного оружия эти ресурсы уничтожает», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Шабров.
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