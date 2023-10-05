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Политолог Шабров призвал решить проблемы электронного голосования до выборов президента

Политолог Шабров объяснил поправки по повышению доступности выборов президента
05 октября 2023, 12:45
Фото: IStock/Semen Salivanchuk

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

В Госдуму внесли законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента России. В частности, кандидатов в президенты обяжут сообщать избирательной комиссии о судимости, также сокращается бюджет на предвыборную кампанию.
Профессор кафедры государственной политики факультета политологии Московского государственного университета, президент Академии политической науки Олег Шабров заметил, что предлагаемые поправки не существенно отразятся на президентских выборах в России. В беседе «Радио 1» он предложил акцентировать внимание на возможных проблемах электронного голосования.
«Надо пообщаться со специалистами, узнать, каким образом гарантируется безопасность. Убедиться, что ни со стороны хакеров нельзя залезть в систему, ни со стороны организаторов. Но для этого надо со специалистами IT, с представителями общественности собраться и поговорить. Потому что сейчас эта проблема не обсуждается вообще», — сказал собеседник.

Шабров подчеркнул, что внесённый в Госдуму законопроект – это лишь попытка привлечь к себе внимание, поскольку действительно важные нюансы в документе не указаны.

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#президент
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#поправки
#выборы
#голосование
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В Латвии россиянам разослали письма с предложением покинуть страну
05 октября 2023, 12:46

Фото: iStock/william87

Более 3200 проживающих в Латвии россиян получили письма.
В письмах сказано, что из-за новых требований закона об иммиграции россиян могут обязать покинуть Латвию. В качестве альтернативы предложена подача заявки на какой-либо из видов на жительство в стране.
 
Начальник управления по делам гражданства и миграции Майру Розе рассказал, что во время отправки писем оказалось, что 73 человека находятся за границей, а 200 не имеют задекларированного места жительства.
 
Получить двухгодичное продление на сдачу языкового экзамена и постоянный ВНЖ могут только россияне, уже начавшие подавать заявки. К ним смогут присоединиться те, которые сдавали, но пока не прошли экзамен на знание латышского языка. А россияне, которые не выполнят требования, будут обязаны покинуть Латвию.
 
Ранее Министерство образования Латвии планировало запретить изучение русского языка как второго иностранного.

Планируется начать реализацию этого предложения с 2026/2027 года. Школьники смогут выбрать в качестве второго иностранного языка только языки государств, входящих в Евросоюз. До этого латвийские школьники, как правило, выбирали первым иностранным языком английский, а вторым – русский.

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#латвия
#россияне
#политика
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Лучших учителей наградили в Доме правительства Московской области
05 октября 2023, 12:36

Фото: Пресс-служба Банка ВТБ

Торжественная церемония в честь Дня учителя прошла в Доме правительства Московской области. В рамках мероприятия лучшие педагоги региона, победители всероссийских и областных конкурсов получили заслуженные награды.
Учителем года Подмосковья стала преподаватель русского языка и литературы СОШ №2 из Сергиева Посада Мария Базулина. Она также получила грант от генерального партнера конкурса, организованного Министерством образования Московской области. Им стал банк ВТБ. Теперь она пройдет обучение в центре «Сириус», который расположен в городе Сочи.

В банке ВТБ рассказали, что рады стать участниками такой церемонии, а также отметили особую важность учителей для школьников. 

«Для нас большая честь участвовать в данном мероприятии, банк ВТБ уже 3-й год является генеральным партнёром конкурса «Учитель года России», а в этом стал ещё официальным партнёром Года педагога и наставника. Хочу выразить слова благодарности всем учителям за ту высокую миссию, которую они несут – просвещать, давать знания ученикам и вдохновлять их на новые достижения», - сказал руководитель дирекции по работе с клиентами государственного сектора банка ВТБ Максим Стольников.

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#учитель
#проект
#обучение
#преподаватель
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Над столицей Польше впервые за всю историю развернули систему ПРО
Блащак заявил о развертывании впервые в истории системы ПРО над Варшавой
05 октября 2023, 12:08

Фото: istock / delray77

Над Варшавой развернули систему противоракетной обороны (ПРО) впервые за историю. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак во время беседы с военнослужащими.

«Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона – первый раз в истории», — заявил министр.
Блащак обратил внимание на то, что в основе противоракетной обороны Варшавы лежит американский комплекс ПРО Patriot.

В 2018 году Польша заключила договор с Соединенными Штатами на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Программа предусматривает покупку у США 16 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. Основной задачей системы является прикрытие солдат и объектов в районе боевых действий и авиабаз.

По словам министра нацобороны, системы ПРО начнут дежурства со следующей пятницы.

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#солдат
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В Москве состоятся бесплатные программы для женщин
05 октября 2023, 12:01

Фото: istockphoto.com/Tzido

В Москве центр занятости «Моя карьера» в октябре проведёт новые бесплатные программы для женщин.
Отмечается, что все мероприятия состоятся в рамках специальной программы «Мама работает».

«Курс «Мама – финансовый консультант» направлен на обучение продажам страховых продуктов. Занятия по программе «Эффективная работа на маркетплейсах» дадут возможность освоить азы продвижения и продаж товара в интернет-магазине. Благодаря курсу «Школа психологической грамотности» мамы изучат техники для поддержки своего ресурсного состояния, личностного и профессионального роста», – приводит АГН «Москва» слова первого замдиректора службы занятости населения столицы Романа Никитина.

Также пройдёт поддерживающая встреча, на которой москвички смогут узнать о сохранении ментального здоровья и уверенности в себе и своих силах. Занятия будут затрагивать темы психологии.

Ранее психолог Алексей Рощин рассказал о таком феномене как кризис среднего возраста. Он разъяснил, что это понятие подразумевает такое состояние человека, когда он переступает некую границу в жизни, после чего просыпается понимание, что он не бессмертен.

«На этом рубеже обычно люди не только горюют о скором конце, но и занимаются переоценкой достигнутого. После условных 40 лет у них возникает ощущение, что многие построенные когда-то планы могут уже никогда и не реализоваться. В результате этой переоценки некоторые замечают, что особо гордиться нечем, а если что-то и было достигнуто, то возникает вопрос: неужели это все?» — приводят «Дни.ру» слова психолога.

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#встреча
#мама
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Андрей Воробьёв вручил награды и премии учителям Подмосковья
05 октября 2023, 11:49

Фото: Дмитрий Белицкий

В Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Знаки отличия Московской области, награды победителям профессиональных конкурсов «Учитель года Подмосковья - 2023» и «Воспитатель года Подмосковья -2023», а также губернаторские премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» получили сотрудники образовательных учреждений от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.


«Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Школа не только для того, чтобы нести все фундаментальное, традиционное в нашей стране, но ещё и, чтобы учить детей чему-то новому, полезному, делать сильнее их, а значит и Россию», - отметил губернатор. 
 
Он также поблагодарил учителей за их неоценимый вклад и возможность экспериментировать. 
 
Учитель истории из Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов получил почётное звание «Заслуженный работник образования Московской области», а воспитательнице из Дмитрова Дарье Глебовой вручили благодарность от губернатора. 
 
Кроме этого,  Мария Базулина из Сергиева Посада и Станислав Литвинов из Коломны стали лучшими учителем и воспитателем Подмосковья 2023. Они получили премии в размере 500 тысяч рублей.
 
Стоит отметить, что ежегодно победители конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в каждой из 18 номинаций получают дипломы и премии по 300 тыс. рублей.

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#преподаватель
#день учителя
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«Событие мирового масштаба»: Песков анонсировал крайне важное выступление Путина
Песков рассказал о весьма содержательной речи президента на «Валдае»
05 октября 2023, 11:48

Фото: POOL / Михаил Метцель

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» пройдет сегодня, 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.

«Выступление Путина на «Валдае» — это всегда событие мирового масштаба, речь президента будет весьма содержательной», — прокомментировал Песков
В этом году заседание клуба проходит о 2 по 5 октября в городе Сочи, главной темой обсуждения стала справедливая многополярность и вопросы как обеспечить безопасность и развитие для всех.

Владимир Владимирович с момента основания клуба в 2004 году проводит встречи с экспертами форума «Валдай».  Первая конференция проходила в  Великом Новгороде около озера Валдай, отчего клуб и получил свое название.

В своем выступление глава России оценит происходящие события в стране и за рубежом.

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#рф
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Xiaomi – апокалипсис: почему произошел сбой и когда устройства начнут работать
Россияне пожаловались на сбои в работе техники Xiaomi: причины сбоя
05 октября 2023, 11:28

Фото: istock/iStock

4 октября россияне массово стали жаловаться на сбои в работе техники от китайского производителя Xiaomi. Что стало причиной крупномасштабных неполадок и когда их устранят, расскажет редакция «Радио 1».

Сбой в работе Xiaomi


Сбой в работе устройств Xiaomi произошел в России и Белоруссии. О неполадках в работе техники сообщил сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar. Пользователи стали жаловаться на то, что приборы перестали подключаться к сети Интернет или плохо функционируют. Большинство жалоб поступило от владельцев роботов-пылесосов. Пользователи сообщили, что устройство невозможно запустить через приложение Mi Home, а некоторые вовсе заявили, что робот перестал ориентироваться в пространстве.


«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo
«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo

Xiaomi перестал работать в России


Администрация сообщества Xiaomi «ВКонтакте» сообщила пользователям о причинах возникших неполадок в устройствах. По словам представителей компании, сбой связан с работой серверов. По этой причине техника не может подключиться к интернету и полноценно функционировать. При этом, неполадки в работе техники возникли не только у пользователей из России. Жители Белоруссии также жалуются на проблемы с запуском устройств и их функционированием.

Когда «Сяоми» начнет работать в России?


Представители компании ответили на самый популярный вопрос пользователей о том, когда техника Xiaomi возобновит работу в прежнем режиме. Они заверили, что меры по восстановлению функционала сервера уже предпринимаются и в ближайшее время устройства китайского производителя будут работать полноценно.

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#интернет
#техника
#робот
#сервис
#пользователи
#рф
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Американские учёные выяснили, как пандемия сказалась на дошкольниках
05 октября 2023, 10:20

Фото: iStock/Irina_Geo

Учёные из Университета Торонто в Миссиссоге выяснили, что речевые навыки дошкольников только ухудшились за период пандемии коронавируса.
По предположениям исследователей, это случилось вследствие самоизоляции, отсутствия должного общения со сверстниками и занятости родителей, пишет PsysOrg.

В исследовании участвовали 365 дошкольников в возрасте от 11 месяцев до 3 лет. Оценивался объём словарного запаса до начала самоизоляции и после её окончания. 

У детей в возрасте 19-29 месяцев уменьшился объём словарного запаса и ухудшились речевые навыки. Регресс более всего наблюдался у дошкольников из семей со средним достатком.

Ранее депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах. Меры поддержки молодых семей от государства должны быть серьёзными, считает депутат. По её словам, существует необходимость субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считала необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.

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#дети
#пандемия
#коронавирус
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Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали
05 октября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-сибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в Кремле.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта следующего года. Перечень опубликован по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 16 августа.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что в России планируется запустить первую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом до 2030 года. Он отметил, что железнодорожные власти стремятся сократить сроки реализации проекта, поскольку это существенно улучшит финансовые показатели данного предприятия.

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#север
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Достижения.рф