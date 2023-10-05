Политолог Шабров призвал решить проблемы электронного голосования до выборов президента

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В Госдуму внесли законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента России. В частности, кандидатов в президенты обяжут сообщать избирательной комиссии о судимости, также сокращается бюджет на предвыборную кампанию.
Профессор кафедры государственной политики факультета политологии Московского государственного университета, президент Академии политической науки Олег Шабров заметил, что предлагаемые поправки не существенно отразятся на президентских выборах в России. В беседе «Радио 1» он предложил акцентировать внимание на возможных проблемах электронного голосования.
Шабров подчеркнул, что внесённый в Госдуму законопроект – это лишь попытка привлечь к себе внимание, поскольку действительно важные нюансы в документе не указаны.
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«Надо пообщаться со специалистами, узнать, каким образом гарантируется безопасность. Убедиться, что ни со стороны хакеров нельзя залезть в систему, ни со стороны организаторов. Но для этого надо со специалистами IT, с представителями общественности собраться и поговорить. Потому что сейчас эта проблема не обсуждается вообще», — сказал собеседник.
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Екатерина Шмакова