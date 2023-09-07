Политолог Шаповалов: «Миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке»

Фото: istockphoto.com/sandsun
«Миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке, для миллионов — это основной язык общения. Украинское государство существует на основе идей радикального национализма, которые несовместимы с мирным гармоничным сосуществованием разных народов, представителей разных языков», — пояснил в беседе с RT Шаповалов.Он напомнил, что именно языковая дискриминация на Украине и стала одной из причин конфликта в стране, который привёл к распаду украинского государства. Специалист добавил, что сегодня в стране проводится радикальная, националистическая политика, направленная на уничтожение русского языка, культуры, истории.
Читайте также:
В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе
Куриное «вторжение»: Украинские курицы дестабилизируют рынок ЕС
Экс-премьер Украины предрек катастрофические потери ВСУ к концу года