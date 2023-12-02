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Полицейские провели серию рейдов в ЛГБТ*-клубах Москвы

02 декабря 2023, 14:03
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

В ночь на 2 декабря в ЛГБТ*-клубах, а также саунах для поклонников однополой любви прошли полицейские рейды. Среди посетителей тематических вечеринок есть задержанные.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», один из рейдов прошел в клубе на Малой Якиманке, где на тематическом мероприятии присутствовало около 300 человек. Правоохранители наведались туда под предлогом поиска наркотиков. Несколько человек из числа гостей заведения были задержаны. У остальных посетителей проверили документы, сфотографировали паспорта и отпустили.

Кроме того, полицейские рейды прошли в заведении у метро «Автозаводская», в мужском стрип-клубе у метро «Полянка», в баре у Чистопрудного бульвара и сауне для почитателей однополой любви. Любители нестандартного мытья пожаловались на дурные манеры силовиков, которые уложили нежных полуюношей «мордой в пол».

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Бизнесмена Олега Тинькова проверят на предмет разжигания ненависти к России
Mash: Генпрокуратура проверит Тинькова по экстремистской статье УК РФ
02 декабря 2023, 14:10

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Генпрокуратура проверит российского бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской статье Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Отмечается, что основателя российского банка «Тинькофф» проверят на предмет разжигания ненависти в отношении России. Такая мера принята в связи с публикацией бизнесменом поста в соцсетях, где он называет себя борцом за правду и негативно высказывается о людях. 

Источник уточняет, что жалобу на Тинькова написали активисты религиозной группы «Братство Морозов – Златоуст». Они утверждают, что своим постом предприниматель выразил негативное отношение к носителям русского языка и культуры. Его слова были восприняты как разжигание вражды против россиян. 

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**организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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#уголовное активисты
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Корабли Тихоокеанского флота прибыли во вьетнамский порт Камрань
02 декабря 2023, 13:31

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли во вьетнамский порт Камрань в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.
По прибытии в порт российских моряков встретили генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при российском посольстве в республике. 

В ТОФ добавили, что во время стоянки в порту моряки станут участниками нескольких мероприятий, для них организована культурная программа и спортивные соревнования с вьетнамскими моряками. 

Отмечается, что корабли будут находиться в Камрани до 4 декабря. 

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#вмф
#россия
#флот
#посольство
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Синоптик Вильфанд предупредил россиян о приближении аномальных холодов
02 декабря 2023, 12:44

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Большую часть жителей России в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода. В отдельных регионах морозы могут достигать 40 или даже 50 градусов.
С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС главный синоптик страны сообщил, что со 2 по 6 декабря во всех районах Северо-Западного федерального округа температура будет на 7-14, а кое-где на 15-20 градусов ниже нормы. Это означает, что почти везде морозы будут достигать 16-23 градусов, а в Архангельской области, Республике Коми и Ненецком автономном округе похолодает до 30 градусов ниже нуля.

Особенно холодная погода ожидает Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку, считает специалист. На Таймыре и в Эвенкийском округе Красноярского края морозы будут доходить до 35-42 градусов, а в традиционных районах холода Якутии температура воздуха может опуститься до минус 54 градусов, заключил Вильфанд.

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#роман вильфанд
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В России разработали сверхзвуковой снаряд повышенной дальности для РСЗО
НПО «Ростеха» «Сплав» получило патент на снаряд повышенной дальности для РСЗО
02 декабря 2023, 12:42

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Научно-производственное объединение «Сплав» (входит в корпорацию «Ростех») запатентовало снаряд повышенной дальности для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что новая разработка имеет улучшенные аэробаллистические характеристики и обладает повышенной точностью.Такие данные показали проведённые лётно-конструкторские испытания образцов снарядов, выполненных в соответствии с будущими полноценными единицами вооружения. 

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотник «Тубус», который запускается из переносной установки и предназначается для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта. 

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#россия
#разработка
#оружие
#снаряд
#ростех
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Минобороны получило новые истребители и учебно-боевые самолёты
ВКС РФ получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130
02 декабря 2023, 10:58

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Министерство обороны РФ получило новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130 от Иркутского авиазавода (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха, ОАК). Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что Иркутский авиазавод своевременно выполняет гособоронзаказ по выпуску новых самолётов. В настоящее время на предприятии уже идёт работа по производству новой партии истребителей для реализации плана гособоронзаказа следующего года. 

В пресс-службе ОАК добавили, что поставленные Минобороны самолёты прошли наземные и лётные испытания и отправились к месту несения службы. 

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#минобороны рф
#поставки
#вооружение
#самолёты
#испытания
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Экс-министр транспорта Чувашии Осипов признал вину по двум уголовным делам
02 декабря 2023, 09:58

Фото: istockphoto/Akintevs

Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ. Он уже признал свою вину.
Как сообщает Следственный комитет РФ в своем официальном телеграм-канале, экс-министр обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ) и в организации неправомерного оборота средств платежей (часть 3 статьи 33 и часть 1 статьи 187 УК РФ). В ходе допроса Осипов полностью признал свою вину и дал показания о соучастнике своих преступлений, указано в сообщении.

Как установили следователи, в 2022 году Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капитальный ремонт и содержание одной из дорог в городе Чебоксары с одной из фирм, которую возглавлял его знакомый. На самом деле компания-подрядчик не соответствовала условиям закупки. Ущерб бюджету составил более семи миллионов рублей.

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#следователи
#ук
#капитальный министр
#ущерб
#рф
#контракт
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На Украине жители двух сёл отказались сносить памятники советским солдатам
02 декабря 2023, 06:40

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

На Украине жители двух сёл отказались сносить памятники советским солдатам. Об этом пишет Телеграм-канал «Политика Страны».
Уточняется, что речь идёт о сёлах Загорье-Кукольницкое и Кинашев Ивано-Франковской области. По словам директора областного Музея освободительной борьбы Ярослава Коретчука, жители этих населённых пунктов во время собрания высказались против демонтажа советских памятников.

«Жители сёл говорят, что пусть памятники стоят», — рассказал Коретчук.

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#украина
#солдаты
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Путин подписал указ о соцвыплатах родителям детей-инвалидов
02 декабря 2023, 04:10

Фото: iStock/SbytovaMN

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий родителям детей с инвалидностью одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на российском портале правовой информации.
«Установить ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом младше 18 лет или инвалидом с детства I группы...: а) родителю или опекуну, неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени,  — в размере 10 тысяч рублей», — регламентирует указ.

Уточняется, что для других категорий «неработающих лиц» соцвыплата составит 1200 рублей. Нововведения начнут действовать 1 января 2024 года.

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Эксперт Шутов: Личные данные со смартфона можно украсть через зарядку в машине
02 декабря 2023, 02:41

Фото: iStock/patpitchaya

IT-специалист Василий Шутов рассказал, что существует возможность кражи со смартфона личных данных через автомобильную зарядку. Об этом пишет агентство «Прайм».
Эксперт пояснил, что обычно это касается зарядных устройств в чужих автомобилях — киберпреступники интегрируют в разъем специальную электросхему с кодом, атакующим смартфон при активации. Он добавил, что подобную схему можно интегрировать и в сам USB-кабель.

«Рекомендую носить с собой кабель для зарядки гаджета «no data cable», в котором отсутствует возможность передачи данных», — цитирует издание слова Шутова.

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