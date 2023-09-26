Полицейские в Кашире провели акцию «День без автомобиля» для жителей округа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Кашира совместно с отрядом юных инспекторов движения одной из школ муниципалитета провели профилактическую акцию «День без автомобиля».
Акция «День без автомобиля» направлена на пропаганду пешего или велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Юные инспекторы движения совместно с полицейскими задавали водителям автомобилей вопрос: готовы ли они отказаться на один день от личного автомобиля и отдать предпочтение велосипедам, общественному транспорту или дойти до нужного им места назначения пешком?
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Алиса Сергиенко