Полицейский Дмитриев рассказал, как принимал роды в лесу в Ленобласти

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По словам Дмитриева, женщина находилась в активном процессе родов и врачи не успели бы доехать. Сообщается, что Дмитриев помог женщине родить, однако первое время мальчик не подавал признаков жизни.
«Он был синий весь, не кричал, ручки и ножки обвисшие, диафрагма не сокращалась. Я вспомнил, мне бабушка говорила или в кино видел, уже не помню, что надо шлепнуть по попе. Я его положил на ладонь грудью и шлепнул, потом еще раз. И он закричал!», — цитирует полицейского «Петербургский дневник».
Уточняется, что мальчик родился здоровым, его мать в тот же день написала отказ от госпитализации и покинула роддом.
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