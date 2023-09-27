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Полицейский Дмитриев рассказал, как принимал роды в лесу в Ленобласти

Петербургский полицейский принял роды у женщины ночью на шоссе
27 сентября 2023, 20:23
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

Полицейский Иван Дмитриев, находясь на дежурстве, принял роды на лесной дороге в направлении поселка Шапки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что Дмитриев и его напарник получили сообщение о том, что на лесной дороге рожает женщина. Полицейские отправились на место и вызвали медиков.

По словам Дмитриева, женщина находилась в активном процессе родов и врачи не успели бы доехать. Сообщается, что Дмитриев помог женщине родить, однако первое время мальчик не подавал признаков жизни.


«Он был синий весь, не кричал, ручки и ножки обвисшие, диафрагма не сокращалась. Я вспомнил, мне бабушка говорила или в кино видел, уже не помню, что надо шлепнуть по попе. Я его положил на ладонь грудью и шлепнул, потом еще раз. И он закричал!», — цитирует полицейского «Петербургский дневник».

Уточняется, что мальчик родился здоровым, его мать в тот же день написала отказ от госпитализации и покинула роддом.

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#ленинградская область
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Бизнес-омбудсмен Титов предложил отменить экзамен по русскому для мигрантов
27 сентября 2023, 21:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину отменить экзамен на знание русского языка для мигрантов. С таким предложением Титов выступил по причине того, что стране не хватает рабочих рук. Об этом сообщают «Аргументы Недели».
«Одним из способов насыщения рынка, по нашему мнению, может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда. Россия должна открыться для стран Юго-Восточной Азии. Это порядка 65 млн человек», — приводят слова Титова «Аргументы Недели».

Отмечается, что бизнес-омбудсмен характеризует нехватку рабочей силы ростом экономики РФ. По мнению Титова, разрешение на работу для граждан визовых стран следует заменить патентом. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ нуждается в мигрантах, сейчас рынке труда иностранных работников не много, но к ситуации с выходцами других стран нужно подходить осторожно, чтобы они не стали раздражителем для граждан России.

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#человек
#омбудсмен
#рф
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В Московской области прошли антитеррористические учения
27 сентября 2023, 19:10

Фото: Артём Малюгин

Оперативный штаб в Московской области провёл тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте войсковой части в Можайском городском округе.
В учении принимали участие силы и средства подразделений  ФСБ России, ФСО России, ГУ МВД России по Московской области,  ГУ МЧС России по Московской области, ГУ Росгвардии  по Московской области и структур Правительства Московской области.

В ходе учения были проработаны вопросы реагирования при получении информации об угрозе совершения теракта на военных объектах ВС РФ. По итогам был проведён разбор учения, выработаны меры  по совершенствованию и взаимодействию подразделений.

УФСБ России по Москве и Московской области напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность: обращать внимание на подозрительных лиц, бесхозные вещи (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), брошенные автомобили.

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#теракт
#учения
#подмосковье
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В Гильдии Риэлторов назвали минимальный доход для желающих взять ипотеку в Москве
РГР: желающим взять ипотеку в Москве нужно зарабатывать 300 000 рублей в месяц
27 сентября 2023, 18:58

Фото: iStock/Diy1

Вице-президент «Российской Гильдии Риэлторов» Константин Апрелев рассказал о том, сколько необходимо зарабатывать москвичу, чтобы без проблем приобрести доступную по цене квартиру в ипотеку. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Как утверждает Апрелев, однокомнатная квартира в Подмосковье будет стоит порядка шести миллионов рублей. Ее можно купить с кредитом, размер которого будет составлять порядка 14–15 процентов, если говорить о вторичном рынке жилья.

«Если мы берем ипотеку на 30 лет (вычитаем из ее стоимости первый взнос в 15-20%), то получим примерный ежемесячный взнос — 60 тысяч рублей», — цитирует Общественная служба новостей вице-президента «Российской Гильдии Риэлторов» Константина Апрелева.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Московской области обойдется примерно в 8 миллионов рублей. Таким образом для того, чтобы взять ипотеку, по словам эксперта, необходимо зарабатывать около 200 тысяч рублей для согласования кредита.

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#подмосковье
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#квартира
#ипотека
#аренда
#взнос
#льготная ипотека
#служба
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Аквариумную рыбку из США признали самой старой в мире
27 сентября 2023, 18:35

Фото: istockphoto/T-Fujishima

Аквариумной рыбке из США 100 лет.
Oddity Central пишет, что рыбка по кличке Мафусаил оказалась в США в 1938 году. Её привезли на пароходе из Австралии. Учёные предполагают, что в данный момент она является самой старой аквариумной рыбой в мире — тесты показали, что ей может быть от 92 до 100 лет.
 
Мафусаил относится к двоякодышащим, которые способны обитать на суше и в воде.
 
Зачастую с возрастом у рыб начинаются изменения в позвоночнике, мутнеют глаза и может появиться седая чешуя. Но у Мафусаила таких признаков не замечено. Рыба полностью здорова. 

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#рыба
#сша
#вода
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Россиянам рассказали, что изменится в их жизни с октября 2023 года
27 сентября 2023, 18:30

Фото: iStock/ilkercelik

С октября этого года в РФ вступает в силу ряд новых законов и изменений, которые непосредственно затронут многих россиян. Общественная служба новостей сообщила о том, какие законы вступят в силу с 1 октября 2023 года и как они повлияют на жизнь россиян.
Индексация пенсий военнослужащим и силовикам

С 1 октября этого года в РФ произойдет индексация пенсий бывшим военнослужащим и приравненным к ним бывшим сотрудникам силовых ведомств. Отмечается, что размер индексации составит более десяти процентов. Также ожидается увеличение окладов по воинским должностям, воинским званиям военнослужащих по контракту и по воинским должностям призывников.

Рост зарплат

Сообщается, что на 5,5 % будут повышены зарплаты сотрудников государственных органов, которые не являются госслужащими. К ним относятся: водители, бухгалтеры, экспедиторы и т.д. Повышение зарплаты также ожидает и работников РЖД.

Ужесточение лимитов кредитования

Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал этого года. Это означает, что получить кредит при наличии других задолженностей, будет сложнее, также его сумма будет ниже.

Ипотека перестанет быть выгодной

С октября этого года банки перестанут давать выгодные условия для ипотеки с низким первым взносом, так как в силу вступают новые вышеупомянутые указания Банка России. 

Штрафы компаниям за неявку сотрудников в военкомат

Организации, работники которых уклоняются от явки в военкомат будут вынуждены платить штрафы, размеры которых составляют 400-500 тысяч рублей с компании или 60-80 тысяч рублей с работника.

НДС на гамбургеры повысят

С октября этого года Федеральная налоговая служба повышает налог на добавленную стоимость на гамбургеры до двадцати процентов.

«Сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и другие изделия, которым соответствуют коды группировки ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20 процентов», — приводит слова ведомства Общественная служба новостей.

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#служба
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«Рано радоваться»: в России увеличат пенсии в 2024, но все зависит от инфляции
Пенсии неработающим пенсионерам в России в 2024 проиндексируют на 7,5%
27 сентября 2023, 18:27

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы. Однако инфляционное давление остается повышенным и рыночные цены могут кратно возрасти. Редакция «Радио 1» расскажет, как повышение цен отразится на пенсии и покроет ли увеличение выплат пенсионерам их расходы.

Индексация пенсий в 2024 году

 
Из проекта бюджета Социального фонда России следует, что пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2024 году на 7,5%. Об этом пишет издание «Коммерсант». В среднем, размер начислений для пенсионеров составит 23,4 тыс. руб. Россияне также смогут рассчитывать на прибавку к социальным выплатам.

Размер пенсий в России в 2024 году

 
Прибавка к пенсии составит 1,6 тысячи рублей. Ранее проект бюджета был рассчитан на индексацию пенсий на 5,3%, однако ввиду инфляции подход к начислению выплат пришлось пересмотреть.
 
С 1 октября текущего года в России будет увеличен размер военных пенсий, а с 1 января 2024 года остальные категории пенсионеров смогут рассчитывать на повышение выплат. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила изданию «Газета.Ru», что индексация пенсий в 2025 году будет проходить дважды. Она также отметила, что в течение октября будет понятен точный размер индексации пенсий на 2024 год. Кроме того, индексация коснется выплат по больничным листам, пособий по беременности и родам и материнского капитала. 

Экономист Лобода назвал справедливой пенсию в размере 50 тыс рублей
Экономист Лобода назвал справедливой пенсию в размере 50 тыс рублей

Индексация пенсий в 2024 и инфляция

 
Издание «Новые известия» сообщает, что согласно исследованиям, проведенным совместно с академиком РАН Абелем Аганбегяном, пенсия в России в 2013 году превышала размер выплат пенсионерам в 2023. Авторы статьи пояснили, что размер пенсии всегда зависит от зарплаты, которую получает будущий пенсионер. За прошедшее десятилетие оплата труда выросла почти в 2,5 раза, и индексация пенсий на 7,5% не сможет сравнять уровень пенсии и зарплаты.  

Однако в России существует Федеральный Закон, который предусматривает индексацию пенсий и иных выплат ежегодно. Размер начислений рассчитывается исходя из бюджетной политики и инфляции. Правительство РФ стремится урегулировать ситуацию на рынке и не допустить ухудшения уровня жизни россиян, поэтому опасения, что рыночные цены значительно превысят финансовые возможности неработающих пенсионеров напрасны. 

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#индексация
#рф
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Воробьёв рассказал об успехах «Воспитателя года России» Дарьи Глебовой
27 сентября 2023, 18:12

Фото: Минобразования МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил успех воспитателя детсада №86 «Звёздочка» в селе Орудьево под Дмитровом Дарьи Глебовой. Представительница Подмосковья стала «Воспитателем года России 2023».
«Она помогает раскрыться каждому ребёнку, поддерживает интересы, активность, инициативность, чтобы дети могли учиться самостоятельно. Даша постоянно развивается, повышает квалификацию, а в этом году стала «Воспитателем года России». Теперь в следующем году конкурс пройдет в Подмосковье», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что 27 сентября в стране отмечается День воспитателя. В Подмосковье – более 35 тыс дошкольных работников, 1920 дошкольных отделений и 183 детсада, добавил Воробьёв. Он поблагодарил воспитателей за их труд, пожелал успехов и добра. 

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Тренер по фигурному катанию Раевский опроверг новость о своей смерти
27 сентября 2023, 18:03

Фото: iStock/sportpoint

Известный советский и российский фигурист Вадим Раевский сообщил, что с ним всё в порядке.
РЕН ТВ пишет, что 52-летний Раевский не попадал в больницу.
 
«Всё нормально, ничего. Я как бы жив, здоров», - заверил журналистов Вадим Раевский.
Сегодня сообщалось, что Раевский умер в одной из столичных клиник из-за отравления. 

Вадим Раевский является чемпионом Кубка СССР, трижды победителем открытого первенства Москвы. Раевский 20 лет занимается тренерской деятельностью: работает с юными фигуристами.

Ранее фигуристка Алина Горбачёва, пропавшая в августе, опубликовала видео, в котором принесла извинения за свой поступок. По словам спортсменки, причиной исчезновения стали внутренние переживания. Горбачёва выразила благодарность тем, кто за нее переживал и помогал в поисках.

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#фигурное катание
#спорт
#сми
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До конца 2023 года на льготы и выплаты в Подмосковье выделили более 30 млрд рублей
27 сентября 2023, 18:02

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в 2023 году по решению главы региона были введены дополнительные меры социальной поддержки: доплата к пенсии, повышенная выплата на школьную форму для многодетных и новая выплата детям-инвалидам.

«Всего в этом году на меры социальной поддержки предусмотрено 98 миллиардов рублей. Данное финансирование направлено на региональные и федеральные льготы и выплаты. Бюджет наш максимально социально-ориентирован», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 

Неработающие пенсионеры старше 65 лет получают в Подмосковье доплату к пенсии до 18 тысяч рублей. Доплату получают пенсионеры, которые одиноки или проживают с супругом пенсионером и проживают в Подмосковье больше 10 лет. 

Многодетные семьи с низким доходом получают выплату на школьную форму — 10 тысяч рублей, а также семьи с ребёнком-инвалидом с 3 степенью ограничения к самообслуживанию получают выплату в размере 18 тысяч рублей. 

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В Подмосковье порядка 2 тысяч детей-сирот обрели семью.

В Подмосковье свыше 160 тысяч льготников уже установили электронный социальный паспорт.
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