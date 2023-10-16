Полицейский продал убийцам информацию о Дарье Дугиной за 3 350 рублей

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин продал убийцам Дарьи Дугиной информацию о ее личной жизни. Предатель обогатился на 3 350 рублей.
Суд отложил рассмотрение дела до 1 ноября нынешнего года. Отец Дарьи Александр Дугин полагает, что все, кто причастен к убийству его дочери, должны понести заслуженное наказание. Однако степень вины каждого из них и строгость меры наказания он оставил на усмотрение суда.
Читайте также:
Двое соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной признали вину
Улицу в Донецке назвали в честь убитой журналистки Дарьи Дугиной
Известный режиссер Бояков сообщил об учреждении фонда и премии Даши Дугиной
Александр Бойцов