Полиция доставила в военкомат более 100 мигрантов с российскими паспортами

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В результате миграционного рейда в Санкт-Петербурге, в военкомат были доставлены более 100 уроженцев других стран, получивших российское гражданство и не вставших на военный учёт. Об этом сообщает МВД по региону.
Отмечается, что один из иностранцев будет привлечен к уголовной ответственности за подделку документов.
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