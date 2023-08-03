Полиция нашла маму девочки, оставленной на детской площадке в Екатеринбурге

Фото: iStock/blinow61
Сотрудники полиции нашли маму пятилетней Сони, которую вечером в среду, 2 августа, оставил отец на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Отмечается, что родителей девочки могут привлечь к административной ответственности по нескольким статьям, а также семью могут поставить на профилактический учет.
По словам Горелых, мать девочки претензий ни к кому не имеет, а также она попросила прекратить разбирательство.
Напомним, ранее отец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице в Екатеринбурге. Отец малолетней отправился вместе с ней на прогулку на велосипеде накануне вечером. Оставив девочку на детской площадке, мужчина скрылся.
На одинокого ребенка обратили внимание проходящие мимо площадки люди. Прибывшие на место обнаружения девочки сотрудники полиции установили, что отец оставил ее на площадке и пообещал вернуться за ней, однако, так и не пришел.
Читайте также:
Отец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице
В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой
Задержаны избившие подростков из-за цвета волос в Нижнем Новгороде
По словам Горелых, мать девочки претензий ни к кому не имеет, а также она попросила прекратить разбирательство.
На одинокого ребенка обратили внимание проходящие мимо площадки люди. Прибывшие на место обнаружения девочки сотрудники полиции установили, что отец оставил ее на площадке и пообещал вернуться за ней, однако, так и не пришел.
Читайте также:
Отец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице
В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой
Задержаны избившие подростков из-за цвета волос в Нижнем Новгороде
Екатерина Коршунова