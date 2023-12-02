Полиция проводит масштабные оперативные мероприятия в Ташкенте

Фото: РИА Новости/Актан Темирканов
Полицейские проводят масштабные оперативные и профилактические мероприятия в Ташкенте для улучшения криминогенной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по городу.
Отмечается, что целью таких мероприятий является предотвращение новых преступлений, усиление безопасности граждан и профилактика правонарушений.
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*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова