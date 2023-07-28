Полиция Узбекистана попросила граждан не устраивать на свадьбах «денежный дождь»

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Правоохранители Самаркандской области Узбекистана обратились к жителям с призывом не разбрасывать деньги на свадьбах и с уважением относиться к изображенным на купюрах государственным символам. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба областного УВД.
Полицейские Самаркандской области опубликовали видеообращение к согражданам, в котором с уважением относиться к государственной символике, нанесенной на денежные банкноты Узбекистана. В Управлении внутренних дел также добавили, что считают неэтичным топтать ногами купюры с государственными символами.
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Александр Бойцов