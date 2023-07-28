Полиция Узбекистана попросила граждан не устраивать на свадьбах «денежный дождь»

С 1 августа 2023 года в России вступят в силу новые законы и правила, которые касаются различных сфер жизни граждан. Изменения затронут пенсии, транспорт, туризм и другие области жизни россиян. Подробнее о том, как жизнь граждан изменится в августе 2023 года, — в материале «Радио 1»