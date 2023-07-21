Полковник Баранец назвал Стрелкова кумиром «непросвещённых военных геелохов»

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Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) обвиняют по статье «Экстремизм». Об этом сообщила его жена в Telegram-канале супруга.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что задержанный не раз высказывался против российской власти, чем заслужил доверие у определённой группы населения. Он рассказал «Радио 1», что после ареста Стрелкова, в соцсетях может начаться бунт.
Полковник подчеркнул, что Игорь Стрелков за время своих протестных высказываний успел набрать «политический вес».
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«В социальных сетях начнётся ураган протестов. Все будут говорить, что справедливого правдолюбца, честного, мужественного офицера арестовали. Они его будут поддерживать. И вот этим протестам не надо поддаваться», — сказал Виктор Баранец.
«По мере приближения к президентским выборам 2024 года, Гиркин стал набирать политический вес, он уже является кумиром непросвещённых военных геелохов. И, естественно, он уже имеет некоторые амбиции, которые далеки от пожеланий или политических стремлений рядового гражданина», — добавил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова