Полковник Баранец объяснил, когда срочников могут отправить на СВО

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Осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России в 2023 году начнется в свои обычные сроки — с 1 октября. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Многих призывников, срочников направят в специальные учебные части, где их будут обучать пять-шесть месяцев, а потом отправят в части, но на территории глубокой России. Но если после такого обучения сам призывник изъявит желание, то он имеет право подать рапорт и оказаться в зоне специальной военной операции», — сказал Баранец.Читайте также:
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Екатерина Шмакова