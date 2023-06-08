Полковник Белоглазов оценил результаты работы губернатора Воробьева

Фото: Фотобанк Московской области
Полковник Белоглазов прокомментировал ежегодное обращение губернатора Воробьева к жителям Подмосковья
Командир центра специального назначения «Витязь» войск национальной гвардии РФ полковник Александр Белоглазов прокомментировал ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям.
Он рассказал, что глава региона в ходе обращения затронул все основные моменты, тревожащие жителей Подмосковья. Белоглазов заявил, что для себя отметил главное — слова Воробьева не расходятся с делами.
Журналисты также спросили у полковника, поддержит ли он Андрея Воробьева на предстоящих выборах.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов отметил важные темы, которые Воробьев осветил в своем обращении к жителям региона. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Он рассказал, что глава региона в ходе обращения затронул все основные моменты, тревожащие жителей Подмосковья. Белоглазов заявил, что для себя отметил главное — слова Воробьева не расходятся с делами.
«Мы видим за время управления (губернатором Воробьевым — ред.) значительный скачок для жителей Подмосковья», — сказал Александр Михайлович, добавив, что патриотизм — это первую очередь не слова, а поступки. Поэтому работу губернатора можно оценить исключительно по результатам его деятельности и пользе, которую он смог принести жителям области.
Журналисты также спросили у полковника, поддержит ли он Андрея Воробьева на предстоящих выборах.
«Однозначно. Мы же одна команда, а вместе мы сила. Вместе мы справимся и выполним любую задачу, справимся с любыми неприятностями», — заключил Александр Белоглазов.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов отметил важные темы, которые Воробьев осветил в своем обращении к жителям региона. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Диана Аванесян