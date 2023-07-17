Полковник Ходаренок нашел способ защитить Крымский мост от новых атак

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Крымский мост удастся защитить от новых атак морских беспилотников в том случае, если будет использовано сплошное плавучее боновое заграждение. Об этом заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок, отставной полковник ВС РФ.
В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что защитить конструкцию крайне сложно, однако это можно сделать.
По его словам, необходимо значительно усилить оборону моста, при этом, нужно использовать для этого скорострельные многоствольные 30-мм пушки. Он также подчеркнул, что такое заграждение окажется довольно дорогим, а построить его будет сложно.
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«Задача обороны Крымского моста от безэкипажных катеров весьма сложна, но решаема. Я бы рассмотрел возможность прикрытия этого мостового перехода плавучими боновыми и минно-взрывными заграждениями по всей его протяженности», - уверен Ходаренок.
«Однако важность Крымского моста и его значение для полуострова в целом и для хода специальной военной операции в частности, на мой взгляд, позволяют государству в сложившейся обстановке пойти на подобные затраты», - подытожил Ходаренок.
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Татьяна Лаврова