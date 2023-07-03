Полковник в отставке Кнутов рассказал об условиях в Центре подготовки контрактников в Балашихе

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Директор Музея войск ПВО в Балашихе, полковник в отставке Юрий Кнутов прокомментировал слова Картаполова о новой волне мобилизации и рассказал том, как осуществляется призыв на службу по контракту.
Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что по словам президента РФ Владимира Путина, никакой новой мобилизации не будет, так как идет плановый набор военнослужащих на контракт и продолжается плановое формирование соединений и частей. Кнутов рассказал в беседе с «Радио 1» о том, как осуществляется призыв на службу по контракту и активно ли россияне идут на это.
По его словам, военнослужащие по контракту идут, как правило, добровольно, и там нет никаких форм давления, люди сами выбирают где им служить, как и в каких рядах и видах вооруженных сил, исходя из той военно-учетной специальности, которая у них есть.
На этапе подготовки документов, контрактникам уже предоставляют трехразовое питание и проживание.
Россиянин, который принял решение заключить контракт и проходить воинскую службу, наделяется льготными правами, которые распространяются не только на него, но и на всю семью. Выплаты контрактникам состоят из
месячного оклада, который соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.
Подписавшие контракт для прохождения службы в зоне СВО добровольцы, получат многочисленные льготы для себя и своих близких. Дети получат бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, смогут бесплатно посещать кружки и секции. Военнослужащий получит право на предоставление кредитных каникул, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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«Если говорить о заявлении Картаполова о том, что призыв не требуется, то это высказывание обоснованно в силу того, что было принято решение Верховным главнокомандующим и Министерством обороны об увеличении численности армии до полутора миллиона человек. Исходя из этого, значительная часть роста численности наших вооруженных сил будет достигнута за счет военнослужащих по контракту», - заявил Кнутов.
«На сегодняшний день пополнение идет достаточно активно. Причина, по которой мужчины идут служить - идеологическая и материальная. То есть морально-материальное стимулирование. Моральное-защита интересов Родины, все мы понимаем, что с 1941 года нашей стране впервые реально угрожает опасность, причем такая же, как в годы ВОВ. Материальное стимулирование помогает мужчинам решить финансовые проблемы своей семьи. То предложение, которое делает Минобороны, с точки зрения финансов, очень привлекательно. Я полагаю, что мобилизация не нужна, а та схема, которая выработана, она будет реализовываться. Нужно максимально сосредоточиться на том, чтобы не было ошибок, задержек в выплатах. Так как сейчас на задержки выплат жалуются, а их допускать нельзя и механизм обязательно нужно наладить. Я думаю, что тогда количество добровольцев возрастет значительно» , - пояснил Кнутов.Полковник также рассказал о центре военной подготовки в Балашихе и о том, какие условия предоставлены добровольцам.
«Там вообще как пункт призыва контрактников. Там постоянно стоят машины. В пункт приезжают мужчины, подают документы, проходят медицинскую комиссию, определяются с тем, где они будут служить. Там же происходит и выдача формы и называется дата, когда добровольцы убывают в воинские подразделения. Пункт хорошо обустроен и находится на восточном шоссе, там большие указатели. Возле этого пункта всегда большое количество машин. Это говорит о том, что интерес службы по контракту всегда высокий. Значительное количество людей туда приезжает для того, чтобы узнать условия прохождения службы и определиться с местом ее прохождения», - сообщил Кнутов.Областной пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Балашихе еще 4 мая. Для того, чтобы вступить в ряды защитников Отечества, нужно соответствовать нескольким критериям. Возраст россиянина должен быть от 18 лет, по результатам военной медицинской комиссии, кандидат на службу должен быть признан годным. Областной пункт сбора, помимо заключения контракта, также выдает будущему солдату экипировку, предоставляет для консультаций юриста, нотариуса и представителя банка.
На этапе подготовки документов, контрактникам уже предоставляют трехразовое питание и проживание.
Россиянин, который принял решение заключить контракт и проходить воинскую службу, наделяется льготными правами, которые распространяются не только на него, но и на всю семью. Выплаты контрактникам состоят из
месячного оклада, который соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.
Подписавшие контракт для прохождения службы в зоне СВО добровольцы, получат многочисленные льготы для себя и своих близких. Дети получат бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, смогут бесплатно посещать кружки и секции. Военнослужащий получит право на предоставление кредитных каникул, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Анастасия Крестьянова