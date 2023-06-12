Полмиллиона евро в бельгийской лотереи выиграл украинский беженец

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RTL: 500 тысяч евро в лотереи в Бельгии выиграл украинский беженец
Джекпот в Национальной бельгийской лотереи в размере полумиллиона евро выиграл беженец из Украины. Об этом сообщает местный телеканал RTL.
Издание не раскрывает имени счастливого обладателя выигрыша, но известно, что гражданину Украины от 18 до 24 лет. Сейчас он работает в Брюсселе.
Отмечается, что украинец приобрёл лотерейный билет на одной из заправочных станций королевства за пять долларов.
Ранее сообщалось, что в сети завирусилось видео из Липецка, на котором голый гражданин Украины убегает от полиции, пожарных и сотрудников экстренных служб.
Издание не раскрывает имени счастливого обладателя выигрыша, но известно, что гражданину Украины от 18 до 24 лет. Сейчас он работает в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что в сети завирусилось видео из Липецка, на котором голый гражданин Украины убегает от полиции, пожарных и сотрудников экстренных служб.
По информации СМИ, мужчина серьёзно перебрал с наркотиками. Он находился дома со своей сожительницей, гражданкой Молдавии, и двумя её дочками семи и восьми лет.
Андрей Гаврилов