Полномочный представитель президента Щеголев поздравил Воробьёва со вступлением в должность

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев от имени главы государства Владимира Путина поздравил Андрея Воробьёва со вступлением в должность губернатора Московской области.
14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.
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«По результатам голосования вы одержали убедительную победу и получили по-настоящему народную поддержку в Подмосковье. Итоги губернаторских выборов отражают высокий уровень доверия со стороны жителей области», — отметил Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.
«Московская область – стратегически важный регион с огромным человеческим потенциалом, с прекрасными перспективами для роста, инвестиций, всестороннего социально-экономического развития», – подчеркнул Игорь Щеголев.На пост губернатора претендовали 4 кандидата – Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьёв.
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Алиса Сергиенко