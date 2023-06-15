Половина уехавших россиян осенью 2022 года вернулась в Россию

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«Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения», —считает Максим Орешкин. Об этом он рассказал во время Петербургского международного экономического форума.
Ранее сообщалось, что в Совфеде призвали создавать условия для возвращения уехавших россиян. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев призвал обеспечить условия для возвращения россиян, покинувших страну. Об этом он заявил во время брифинга на площадке «Россия сегодня», сообщает РИА Новости. По мнению Косачева, российское общество должно содействовать возвращению на родину тех, кто в определенный момент испугался.