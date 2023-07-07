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Польша перебросит тысячу военных на границу с Белоруссией

07 июля 2023, 19:41

Фото: iStock/Stadtratte

ВС Польши перебросят тысячную армию к белорусским границам, сообщили в пресс-службе Генерального командования страны.
«Мы усиливаем свое присутствие на востоке Польши. 1000 солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», - прокомментировали ситуацию представители командования.

По их заявлению, целью этого «учебного» передвижения войск является «демонстрация воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе».


Ранее полковник Макгрегор предупредил о намерении Польши и Литвы ввести войска на Украину. Российская разведка уже неоднократно предупреждала о польских планах «расчленить» Украину. Варшава надеется на поддержку решения со стороны Лондона и Вашингтона.

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#Польша
#Белоруссия
#ВС Польши
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Два человека погибли и один пропал после взрыва и пожара на нефтяной платформе в Мексиканском заливе
08 июля 2023, 06:36

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Двое людей погибло и один пропал без вести после взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе, сообщает пресс-служба ее владельца — мексиканской нефтегазовой компании Pemex
«По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте», — сообщила пресс-служба Pemex в своем Twitter.

Причины взрыва и пожара сейчас выясняются.

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#гибель людей
#пожар
#Мексиканский залив
#Мексика
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Подполковник Дэвис: кассетные бомбы не помогут Украине из-за недостаточной подготовки ВСУ
08 июля 2023, 06:08

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Кассетные бомбы не изменят баланса сил на Украине из-за недостаточной подготовки и опыта украинских военных, уверен подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Я могу подтвердить из личного опыта, что кассетные боеприпасы действительно достаточно мощные, однако сами по себе они не изменят баланс сил в конфликте в пользу Украины. <...> Поставки кассетных боеприпасов, независимо от того, насколько они более смертоносны, чем стандартные 155-мм осколочно-фугасные снаряды, не изменят исход текущего наступления. <…> То же самое можно сказать о F-16 и ракетах большой дальности, которые могут быть предоставлены в конце этого года», — пишет Дэвис в статье для портала 19FortyFive.

По мнению американского разведчика, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не смогут в должной мере воспользоваться поставками западного оружия из-за недостаточной подготовки и отсутствия должного опыта у офицеров.

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#кассетные боеприпасы
#Дэниел Дэвис
#ВСУ
#США
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ТАСС: Экс-подполковник ФСБ получил условный срок за мошенничество
08 июля 2023, 05:24

Фото: iStock/Azovsky

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего подполковника ФСБ Дмитрия Васякина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1,2 млн руб. Он признан виновным в двух эпизодах мошенничества по ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
По сведениям источника, Васякин, ушедший со службы еще до вынесения приговора, заключил сделку со следствием и дал показания на высокопоставленных сотрудников налоговых органов, которых он «крышевал». Позже в отношении них также провели ряд следственных действий.

Как пишет ТАСС, данные экс-подполковником показания повлияли на кадровые перестановки в одной из налоговых инспекций, но какой именно — не сообщается.

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#ФСБ
#ИФНС
#суды
#мошенничество
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Глава ЦКБР: появление боевых FPV-дронов в российской армии сравнимо с появлением огнестрельного оружия
08 июля 2023, 04:53

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века. Об этом 8 июля пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.
«Пока сами аппараты и технология их применения выглядят неидеально и похожи больше на аркебузы и пищали позднего Средневековья, однако уже через несколько лет страны, не обладающие подобными военными решениями, столкнутся с очень серьезными проблемами», —  отметил Кузякин.

По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.

​Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как российский оператор FPV-дрона ударом потопил катер ВСУ, который двигался на большой скорости на Днепре у Антоновского моста.

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#FPV-дроны
#Дмитрий Кузякин
#ЦКБР
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Гладков: ВСУ обстреляло Шебекино «Градами»
08 июля 2023, 04:33

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из «Градов» населенный пункт Шебекино. Как написал глава региона в своем Telegram-канале, по предварительным данным, пострадавших нет.
«Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль», — сообщил Гладков.
 
На месте уже работают оперативные и аварийные службы. 

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#Белгородская область
#Шебекино
#ВСУ
#«Грады»
#Вячеслав Гладков
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«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Кривом Роге и Днепре и о работе систем ПВО
08 июля 2023, 04:21

Фото: IStock/Diy13

В украинских городах Кривой Рог и Днепр (украинское название Днепропетровска) прогремели взрывы, работают системы ПВО. Об этом сообщает местное издание «Зеркало недели».
При этом в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей действует воздушная тревога.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#взрывы
#Украина
#воздушная тревога
#Кривой Рог
#Днепр
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Зеленский выступил за разные коридоры для зерновой сделки
08 июля 2023, 03:52

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо создавать «разные коридоры» в рамках зерновой сделки. Украинский лидер заявил об этом после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в пятницу, 7 июля, вв Стамбуле.
«Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры», — сказал украинский лидер.

Ранее российское Министерство иностранных дел РФ сообщило, что при сохраняющимся западном санкционном давлении и игнорировании проблемы со стороны ООН для продолжения зерновой сделки после 17 июля нет оснований. Также в ведомстве заметили, что изначально сделка предполагала экспорт зерна в нуждающиеся страны, а превратилась в спонсирование украинским продовольствием стран с переизбытком с сельскохозяйственных продуктов.

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#Реджеп Эрдоган
#Украина
#Владимир Зеленский
#зерновая сделка
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NDR: Немецкая разведслужба вела тайную прослушку переговоров Лукашенко и Пригожина 24 июня
08 июля 2023, 03:30

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) тайком прослушивала переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время недавнего мятежа. Об этом сообщает немецкая радиовещательная компания Norddeutscher Rundfunk (NDR).
По сообщениям ​NDR, внешняя разведка Германии следила за переговорами Лукашенко ​и Пригожина, напрямую получая информацию о посредничестве белорусского президента в ликвидации ​военного мятежа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сейчас нет на территории республики, и он находится в Санкт-Петербурге.

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#Германия
#разведслужбы
#Лукашенко
#Пригожин
#прослушка
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CNN: Байден заявил, что отказал Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО
08 июля 2023, 03:04

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент США рассказал в интервью телеканалу CNN, что два года назад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отказался давать ему гарантии в неприсоединении Украины к НАТО.
Как рассказал Байден, в ответ на требование со стороны Путина обязательств того, что Киева не будет в НАТО, он ответил, что Соединенные Штаты этого не сделают, «потому что есть политика "открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться"».

При этом Байден считает преждевременным сейчас принимать Киев в члены Североатлантического альянса. По мнению американского президента, консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО «в разгар войны» сейчас нет, поскольку это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией.

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#Джо Байден
#Владимир Путин
#НАТО
#Украина
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