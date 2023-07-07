Польша перебросит тысячу военных на границу с Белоруссией

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ВС Польши перебросят тысячную армию к белорусским границам, сообщили в пресс-службе Генерального командования страны.
«Мы усиливаем свое присутствие на востоке Польши. 1000 солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», - прокомментировали ситуацию представители командования.
По их заявлению, целью этого «учебного» передвижения войск является «демонстрация воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе».
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Евгения Парфентьева