Польша уведомила Украину о возможной блокировке КПП до конца года

Российские учёные вынуждены искать зарубежных спонсоров, поскольку в России их недостаточно финансируют, что влечёт за собой серьёзные проблемы для всей страны. Об этом в ходе совещания в Томске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.