Польша уведомила Украину о возможной блокировке КПП до конца года

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Польша направила Украине сообщение о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта с 3 ноября и до конца года. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Демченко уточнил, что в настоящее время Украина ждёт от Польши конкретных разъяснений о том, что может происходить на границе, чтобы заранее предупредить перевозчиков, планирующих свой путь через этот КПП.
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