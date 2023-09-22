Польша втрое увеличила импорт российских удобрений

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Польша увеличила закупки удобрений из России в 3,3 раза — до 20,2 миллиона долларов за месяц. В прошлом году объем месячных закупок составлял лишь 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на данные польской статистики.
Благодаря увеличению закупок российские компании поднялись на второе месте среди поставщиков. Первое место по отгрузке удобрений заняла Германия с объёмом на 22,6 миллиона долларов. Крупнейшими странами-импортерами также стали Литва (13,5 млн. долларов), Финляндия (8,3 млн. долларов) и Нидерланды (8,1 млн. долларов).
В апреле 2022 Польша резко сократила объемы покупаемых удобрений у России, в результате чего они снизились в 21 раз за один месяц. Итого с начала 2023 года Польша закупила из России удобрений на 97,6 миллиона долларов. Это знание меньше первого полугодия 2022 года практически на четверть.
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Алина Юрчак