Польша возобновила временный контроль на границе со Словакией

Фото: istock / delray77
Власти Польши приняли решение возобновить пограничный контроль на границе со Словакией. Об этом сообщает глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
По словам Каминьского, контроль на польско-словакской границе будет введен на 10 дней с полуночи 4 октября по московскому времени. В дальнейшем, возможно, ограничения продлят.
Причиной такого решения стал нелегальный приток мигрантов на Балканском направлении. Мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки направляются из Турции через Болгарию, Сербию и другие балканские страны в государства Центральной и Западной Европы. За последние 3 недели задержаны 551 человек.
Напомним, 25 сентября пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша близка к решению по ужесточению контроля на границе со Словакией.
Читайте также:
Авария «Луны-25» произошла из-за сбоя в работе комплекса управления
Юрист назвал пять ошибок у банкомата, из-за которых можно потерять деньги
Европейские бренды обуви начали возвращаться в Россию
Причиной такого решения стал нелегальный приток мигрантов на Балканском направлении. Мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки направляются из Турции через Болгарию, Сербию и другие балканские страны в государства Центральной и Западной Европы. За последние 3 недели задержаны 551 человек.
Читайте также:
Авария «Луны-25» произошла из-за сбоя в работе комплекса управления
Европейские бренды обуви начали возвращаться в Россию
Алина Юрчак