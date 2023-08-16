Польская ассоциация «За свободную Россию» признана нежелательной

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Деятельность польской ассоциации «За свободную Россию» признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.
Кроме того, организация демонстрирует антироссийскую направленность и призывает к участию в батальонах сопротивления. Члены организации и ее руководители привлекают к вступлению в ассоциацию западную публику, с целью финансирования деятельности.
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Анастасия Крестьянова