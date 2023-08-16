Польская ассоциация «За свободную Россию» признана нежелательной

Солист группы The Killers, во время концерта в Грузии, поднял на сцену из толпы российского барабанщика. Действие артиста вызвало недовольство у зрителей, на что он заявил, что «мы все братья». После его слов, часть зрителей покинули концерт. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».