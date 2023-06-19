Польская туристка пожаловалась на «Маленькую Москву» в Турции

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Польская туристка пожаловалась на засилье россиян и русскую речь в турецкой Аланье
Жительница Польши по имени Малгожата заявила, что после посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением осталась в "культурном шоке". Ее письмо публикует портал Onet.
Женщина в мае приехал в Турцию на отдых и решила посетить район Аланьи под названием Махмутлар, который назвала «Маленькой Москвой».
Она добавила, что на «странном» базаре «вообще» не слышала турецкую речь. В киосках, где продаются турецкие продукты, все наименования на русском языке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Польше пожаловались на эпидемию «нищих краж». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Женщина в мае приехал в Турцию на отдых и решила посетить район Аланьи под названием Махмутлар, который назвала «Маленькой Москвой».
«Я вижу кириллицу повсюду. На каждой вывеске, блоке, рекламе, плакате. Каждая остановка и магазин оклеены плакатами, рекламирующими концерт какого-то артиста, кого? Понятия не имею, там нет ни слова по-турецки, по-английски, а кириллицу я понимаю недостаточно», — рассказала Малгожата.
Она добавила, что на «странном» базаре «вообще» не слышала турецкую речь. В киосках, где продаются турецкие продукты, все наименования на русском языке.
«Я чувствую себя странно. Неудобно. Везде я слышу «dziewuszka», «priwiet», «zdrast» и какие-то другие слова, которые я совершенно не понимаю», — пожаловалось полячка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Польше пожаловались на эпидемию «нищих краж». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян