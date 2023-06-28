Польская туристка пожаловалась на «русский кошмар» в Анталье

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Onet: Жительницу Польши возмутило, что в турецкой Анталье к ней обращались на русском языке
Жительница Польши Агнешка пожаловалась, что на курорте в турецкой Анталье всюду используется русский язык. Письмо недовольной полячки публикует портал Onet.
Кроме того, гражданку Польши возмутили флаги РФ, встречающиеся «на каждом шагу», в то время как «украинских» цветов она не увидела.
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«К сожалению, с того момента, как я переступила порог отеля, все приветствовали меня по-русски», — рассказала Агнешка и выразила недоумение, почему ей говорят «здравствуйте», не уточнив, из какой страны она приехала, и провоцируя тем самым «неудобные ситуации».
«Везде русские и везде русский язык — в меню, в отеле и вне его, на рекламных щитах, вывесках, на всех инструкциях, просто везде», — с негодованием поделилась польская туристка.
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Диана Аванесян