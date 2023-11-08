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Польские дальнобойщики продолжают протестовать на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник, 6 ноября, дальнобойщики на польско-украинской границе устроили протесты и перекрыли границы с Украиной до 3 декабря.
Уточняется, что были перекрыты пропускные пункты Ягодин – Дорогуск, Рава-Русская – Хребенне, Краковец – Корчова. Дальнобойщики разрешают пересекать границу только грузовикам с гуманитарными грузами, автобусам, машинам с быстро портящимися продуктами и горючим.
Польские протестующие объясняют, что такие меры направлены на борьбу с конкуренцией, которую создали украинские дальнобойщики. Из-за дешевизны их труда, а также из-за использования автотранспорта для связи с западными странами, доля Польши в грузопотоке снизилась с отметки в 35% по 10%.
Кроме того, поляки требуют усложнить оформление сертификатов о техосмотрах для украинских дальнобойщиков, а также создавать для них отдельные очереди на пропускных пунктах.
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Уточняется, что были перекрыты пропускные пункты Ягодин – Дорогуск, Рава-Русская – Хребенне, Краковец – Корчова. Дальнобойщики разрешают пересекать границу только грузовикам с гуманитарными грузами, автобусам, машинам с быстро портящимися продуктами и горючим.
Кроме того, поляки требуют усложнить оформление сертификатов о техосмотрах для украинских дальнобойщиков, а также создавать для них отдельные очереди на пропускных пунктах.
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Анастасия Чинкова