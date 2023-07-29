Польский премьер Моравецкий: около 100 бойцов ЧВК «Вагнер» двигаются в сторону Польши

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что более ста бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает RVF24.
Моравецкий отметил, что у польского руководства есть информация, что вагнеровцы двинулись в сторону Сувалкского коридора. Премьер-министр подчеркнул, что это можно расценивать как гибридное нападение на территорию Польши.
По словам премьер-министра, военные ЧВК могут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на польскую территорию.
Напомним, ранее Польша не воспринимает в серьёз слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» пойти на экскурсию в Варшаву и Жешув. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша не относится к таим разговорам серьёзно.
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По словам премьер-министра, военные ЧВК могут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на польскую территорию.
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Екатерина Коршунова