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Onet.pl: Польский демограф Драбинский заявил о вымирании Украины и допустил ее крах как государства
Польский демограф Ариэль Драбинский заявил, что Украина вымирает. Об этом пишет Onet.pl.
По словам специалиста, на подконтрольных Киеву территориях до эскалации конфликта с Российской Федерацией проживали 37 млн. человек. Сейчас же на Украине остались не более 30 млн. человек, и это показатель без учета естественной смертности в стране. Драбинский заявил о вымирании Украины и допустил крах государства.
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По словам специалиста, на подконтрольных Киеву территориях до эскалации конфликта с Российской Федерацией проживали 37 млн. человек. Сейчас же на Украине остались не более 30 млн. человек, и это показатель без учета естественной смертности в стране. Драбинский заявил о вымирании Украины и допустил крах государства.
«Есть три демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. Других нет. Плохой сценарий — это 30 млн. человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 млн. человек, а драматичный — 20 млн. человек через несколько лет после конфликта», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян