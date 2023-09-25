Получить справки опеки в Московской области теперь можно дистанционно

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области для собственников и руководителей бизнеса состоится бесплатный вебинар на тему: «Воинский учёт в организациях».

Вебинар пройдёт в среду, 28 сентября, в 10:00, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

Спикером вебинара выступит Намру Бакаев, который является вице-президентом Московской коллегии адвокатов «Sed Lex».

В рамках вебинара всем участникам расскажут об обязанности по ведению учёта сотрудников в организациях, расскажут про общий и специальный воинский учёт и его организацию, также скажут какие документы должны предоставить военнообязанные сотрудники в организацию, кто должен контролировать и вести воинский учёт в компании.

Участие в вебинаре возможно по предварительной регистрации по ссылке.

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