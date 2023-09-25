Получить справки опеки в Московской области теперь можно дистанционно

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Как напомнили в министерстве, в электронном виде можно получить три вида цифровых справок: в сфере опеки и попечительства; о выплатах опекуну; о лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления, освобождении от обязанностей опекуна.
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