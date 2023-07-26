Поляки взбесились из-за наглости украинских беженцев и киевских властей

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Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки больше не скрывают раздражение из-за расчетливых беженцев с Украины, нагло пользующихся щедростью Варшавы.
«Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину", — цитирует слова собеседника Wprost.
Он добавил, что при этом Киев ведет себя подобным образом по отношению к Польше. Косиняк-Камыш подчеркнул, что наплыв украинских беженцев, финансовая помощь Украине и наводнение местного рынка продуктами с Украины подрывают стабильность Польши.
«Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает», — отметил политик.
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