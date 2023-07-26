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Поляки взбесились из-за наглости украинских беженцев и киевских властей

Политик Косиняк-Камыш: Наглость украинцев и киевских властей взбесила поляков
26 июля 2023, 02:05

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки больше не скрывают раздражение из-за расчетливых беженцев с Украины, нагло пользующихся щедростью Варшавы.
«Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину", — цитирует слова собеседника Wprost.

Он добавил, что при этом Киев ведет себя подобным образом по отношению к Польше. Косиняк-Камыш подчеркнул, что наплыв украинских беженцев, финансовая помощь Украине и наводнение местного рынка продуктами с Украины подрывают стабильность Польши.


«Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает», — отметил политик.

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#Польша
#беженцы
#Украина
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Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире
Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире
26 июля 2023, 02:25

Фото: iStock/ipuwadol

Владелец Twitter Илон Маск заявил о своем намерении превратить социальную сеть, которую он собирается переименовать в X, в самый ценный бренд на планете.

«X станет самым ценным брендом в мире. Запомните мои слова», — сообщил он в своем твите.
В последнем утверждении Маск, по всей видимости, допустил опечатку, которую он впоследствии исправил в комментариях, заменив слово «Make» на «Mark».

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#Илон Маск
#twitter
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В России расширят гарантии для матерей-одиночек
«Известия»: в России расширят гарантии для матерей-одиночек
26 июля 2023, 01:28

Фото: istock/shurkin_son

В России планируют внести изменения в законодательство, запрещающие увольнение родителей-одиночек и опекунов, заботящихся о детях до 16 лет. На текущий момент, право на защиту от увольнения у таких работников сохраняется до тех пор, пока ребенку не исполнится 14 лет. Данный законопроект уже получил поддержку в Госдуме.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ограничивающий право работодателей на увольнение сотрудников, которые являются либо одинокими родителями, либо опекунами детей младше 16 лет. <...> Одиночкам с детьми нужна уверенность в сохранении их рабочего места. Это дополнительная гарантия соблюдения их трудовых прав», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое цитируют «Известия».
В документе, приложенном к законопроекту, отмечается, что одинокие родители, имеющие работу, сталкиваются с множеством проблем при выполнении своих родительских обязанностей, и потеря рабочего места только усугубляет их положение.

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#законы
#родители
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Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года
Грузинская НПО: Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года
26 июля 2023, 00:51

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Ведущая грузинская негосударственная организация «Международная прозрачность — Грузия» сообщила на своем сайте, что с марта 2022 года в Грузии было зарегистрировано свыше 21,3 тысяч компаний российскими гражданами, что в три раза превосходит общий показатель за предыдущие 27 лет.
«После начала (конфликта) на Украине, российские граждане основали в Грузии 21 326 компаний, что в три раза больше, чем за последние 27 лет», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Для сопоставления, организация указывает, что с января 1995 года по февраль 2022 года российскими гражданами в Грузии было создано всего 7 788 компаний.

В своем сообщении организация не уточняет, являются ли россияне, начавшие вести бизнес в Грузии, обладателями двойного гражданства.

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#Грузия
#Россия
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26 июля: какой сегодня праздник, народные приметы и традиции
26 июля 2023, 00:01

Фото: IStock/Kunakorn Rassadornyindee

Весь мир 26 июля отмечает несколько важных праздников. Сегодня отмечают День парашютиста, День загадывания загадок, День эсперанто и народный праздник Гаврила Летний.

День парашютиста

День Парашютиста – это праздник, который отмечается в России 26 июля. Этот день посвящён всем смельчакам, которые обладают храбростью и решимостью покорять небо.  

Этот праздник объединяет не только профессиональных парашютистов, но и любителей этого захватывающего вида спорта. В этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые парашютизму: показательные прыжки, конкурсы, выставки парашютной техники и снаряжения.

Гаврила Летний  

Праздник Гаврила Летний – это древний и уникальный праздник, который корнями уходит в языческие обряды, и связан с Архангелом Гавриилом. В это время верующие люди празднуют дату освещения храма, который был воздвигнут в Константинополе в честь Архангела Гавриила.

Согласно народным поверьям, на Архангела Гавриила принято ходить баню, так как можно смыть удачу. В этот день также запрещается распускать сплетни и слухи, ссориться с членами семьи, садиться за стол с острыми углами из-за возможных конфликтов в семье. Также в этот день нельзя выбрасывать хлеб, остатки еды, смахивать хлебные крошки со стола. Оставшуюся пищу полагалось отдать домашним животным или птицам. Отказывать в милостыне тоже не приветствуется.

День загадывания загадок

День загадывания загадок – это увлекательный и интересный праздник, который любят отмечать люди разных возрастов. Праздник приурочен к таинственному и захватывающему миру загадок, головоломок и головных ломок. Праздник создан, чтобы привлечь внимание к возможностям развития интеллекта, умения быстро мыслить, находить нестандартные решения и повышает креативность.  

День эсперанто

День Эсперанто – это особый праздник, посвящённый международному искусственному языку Эсперанто. Эсперанто был создан Людовиком Заменгофом, чтобы объединить людей разных национальностей и культур через универсальный язык. Эсперанто обладает простой грамматикой: в нём отсутствует грамматический род, в нём всего два падежа и 16 правил, не имеющих исключений. Основу эсперанто составили интернациональные слова, которые пришли из латыни и греческого языка.

Кстати, для славянских народов придумали подобный язык, который называется «словио». Человек со славянскими корнями из любой точки мира сможет понять, о чём хотел сказать автор.

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#праздник
#июль
#Россия
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В Копенгагене второй раз за день сожгли Коран
В Копенгагене радикальная группировка сожгла Коран у посольства Турции
25 июля 2023, 23:32

Фото: iStock/Rifky Rachman Safri

Во вторник радикальная группа, известная как «Датские патриоты», провела еще одну демонстрацию, во время которой была сожжена копия Корана. На этот раз акция произошла у здания турецкого посольства в Копенгагене, пишет РИА Новости.
В тот же день агентство Reuters отмечало, что пять членов «Датских патриотов» совершили подобный акт у посольства Египта в Копенгагене.

В понедельник два участника этой же группировки сожгли священный текст у здания посольства Ирака в данном городе.

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#коран
#Дания
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В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов
Росздравнадзор заблокировал 1181 сайт, где продавали препараты для абортов
25 июля 2023, 23:24

Фото: istock/MJ_Prototype

Росздравнадзор заблокировал свыше тысячи веб-сайтов, на которых были доступны для продажи препараты для медикаментозного прерывания беременности. Как сообщает сайт ведомства, работа по блокировке подобных интернет-ресурсов будет продолжена.
Ранее Министерство здравоохранения России представило проект приказа, предлагающий внести препараты для прерывания беременности в список средств, подлежащих учету по отдельным и количественным показателям, поскольку они часто выдаются пациенткам в аптеках, включая случаи без рецептов.

«После проведения мониторинга сети „Интернет“, Росздравнадзором было принято решение о блокировке 1181 веб-ресурса, в связи с обнаружением предложений о розничной продаже лекарств, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности», — говорится в сообщении ведомства.
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#аборты
#блокировки
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Россия пришла на помощь NASA после потери связи с МКС
NASA пришлось держать связь с МКС через Россию из-за трудностей с электропитанием
25 июля 2023, 22:59

Фото: iStock/dima_zel

Россия пришла на помощь NASA, когда федеральное агентство США NASA потеряло связь с МКС. Спустя некоторое время NASA удалось связаться со станцией через российские системы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на руководителя программы МКС в NASA Джоэля Монталбано.
«Сегодня утром у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных», — цитирует издание слова Монталбано в ходе брифинга.

После обнаружения неполадки NASA обратилась к российским системам, отметил Джоэль Монталбано. В результате связь с МКС была восстановлена и экипажу в космосе разъяснили ситуацию.

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#NASA
#Россия
#МКС
#связь
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Подмосковные спасатели рассказали, что делать, если гроза застала у водоёма
25 июля 2023, 22:53

Фото: Мособлпожспас

В Подмосковье как минимум до конца недели установилась дождливая и грозовая погода. Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы советуют жителям при грозах избегать поездок на водоёмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Они рассказали, как действовать, если гроза застала врасплох во время купания или рыбной ловли.
Следует помнить, что вода – отличный проводник тока. Поэтому купальщикам во время грозы с молнией рекомендуется сразу выбраться на берег, отойти от водоёма более чем на 100 м и спуститься с берегового откоса в низину. 
 
Специалисты также рассказали рыбакам, которые заплывают на лодке далеко от берега, как быть при грозе. В этом случае необходимо смотать удочки, выключить и убрать в рюкзак мобильный телефон, пересесть на сухие вещи и плыть к ближайшему берегу.

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#Мособлпожспас
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#безопасность природа
#дождь
#гроза
#молния
#Московская область
#Подмосковье
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Unilever остаётся в России, но ограничит деятельность
25 июля 2023, 22:27

Фото:istockphoto/Poulssen

Гендиректор британской корпорации Unilever Хайн Шумахер сообщил, что компания сохранит своё присутствие на рынке РФ: компания считает это решение наименее негативным.
Хайн Шумахер объяснил, что одним из вариантов прекращения работы в России была продажа активов, но не нашлось «жизнеспособного решения».

Второй вариант заключался в том, чтобы отказаться от бизнеса, но в этом случае его могли национализировать, объяснили в компании. 

По словам Хайна Шумахера, ни одно из решений нельзя считать позитивным, но сохранение присутствия наименьшее из негативных. В планах продолжить работу в стране, но в ограниченном режиме.

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#Unilever
#компания
#Россия
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