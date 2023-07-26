Поляки взбесились из-за наглости украинских беженцев и киевских властей

В России планируют внести изменения в законодательство, запрещающие увольнение родителей-одиночек и опекунов, заботящихся о детях до 16 лет. На текущий момент, право на защиту от увольнения у таких работников сохраняется до тех пор, пока ребенку не исполнится 14 лет. Данный законопроект уже получил поддержку в Госдуме.