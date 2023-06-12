Поляков напугали русскоговорящие украинцы

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По словам Скорки, отношение к украинцам со стороны граждан Польши ухудшается, так как некоторые из них продолжают разговаривать на русском языке. Об этом говорят данные опроса общественного мнения, проведенного весной.
«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — цитирует издание слова собеседника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские беженцы держат в страхе жителей польского города Красныстав. Подробнее об этом читайте в нашем материале.