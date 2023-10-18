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Пользователи Reddit рассказали о лучшем сексе с инвалидами

18 октября 2023, 08:20
Фото: istockphoto/PatientFuel3487

Фото: istockphoto/PatientFuel3487

Пользователи Reddit, занимавшиеся сексом с инвалидами, поделились воспоминаниями.
Истории опубликованы в разделе AskReddit, пишет «Лента.Ру». Девушка с ником PatientFuel3487 поведала о знакомстве с незрячим парнем.
«На первом курсе у меня был секс со слепым. Исключительно привлекательный, веселый, отличный парень. Такого страстного секса у меня больше не было. Из-за отсутствия зрения он использовал в спальне все остальные органы чувств. Потом он уехал за границу. Но я его никогда не забуду. С ним я впервые испытала настоящий оргазм»,-вспоминает PatientFuel3487.

Пользователь emanon691 встречался с девушкой, парализованной ниже пояса после аварии. Она предпочитала оральный секс и массаж спины. Но молодые люди расстались из-за переезда. Парень вспоминает её как самого крутого человека.

Девушка с ником baconandpotates имела связь с парнем, который страдал от мышечной дистрофии и передвигался на инвалидной коляске.
«Мне приходилось быть сверху, потому что ему не хватало сил, чтобы двигаться. Я была его первым сексуальным партнером. Он любил флиртовать и отлично целовался. Потом отношения закончились, но мы остались друзьями. В 28 лет он умер. Мне до сих пор его не хватает»,- пишет baconandpotates.
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#секс
#отношения
#инвалиды
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В России показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1
В Москве на выставке «Интерполитех» показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1
18 октября 2023, 05:58

Фото: iStock/aapsky

На выставке «Интерполитех» в Москве впервые представлены наземные роботизированные системы БР-2 с подвижными пулеметными установками и Минер БР-1 для минирования, используемые в специальных военных операциях (СВО), сообщает ТАСС, ссылаясь на Научно-производственное объединение «Грань».
Посетители выставки также могут ознакомиться с робототехническим комплексом БРГ-1, предназначенным для эвакуации раненых и перевозки грузов.

Представители НПО отметили, что все три робототехнических комплекса демонстрируются впервые и успешно применяются в СВО. В данный момент более 60 таких боевых роботов используются в зоне СВО. Управление платформами осуществляется при помощи джойстика, и российские военнослужащие быстро овладевают этой техникой.

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#перевозки
#выставки
#сво
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Мужчина заработал миллионы на кастрации и отрезании пенисов
18 октября 2023, 02:58

Фото: istock / grinvalds

Подсудимый в Великобритании, обвиненный в серьезных телесных повреждениях, признался, что он отрезал пенис другому мужчине, сообщает издание Daily Mail.
Мариус Густавсон известен как «Евнуходел». Он увлекался экстремальной модификацией тела. В течение нескольких лет он и его команда проводили опасные хирургические процедуры с участием добровольцев, транслируя весь процесс в Интернете. Все они были частью субкультуры «нуллосов», то есть мужчин, которым были удалены гениталии.

Те, кто хотел видеть записи операций на веб-сайте Густавсона, должны были платить. Согласно данным следствия, он заработал не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей) на кастрациях и ампутации гениталий.

На суде Густавсон признал вину в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений, в двух случаях совершения тяжких телесных повреждений и в незаконном удержании средств, заработанных преступным путем. Кроме того, он признался в создании двух видео с непристойным содержанием, в которых участвовал ребенок.

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#тела
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Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества
18 октября 2023, 02:41

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Юрист Иван Соловьёв предупредил водителей, что после проезда\ по платной трассе им могут под видом уведомлений о задолженности приходить СМС-сообщения от мошенников. Об этом пишет радио Sputnik.
«К сожалению, у нас пока еще достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, с пенсионными, социальными вопросами, а также с информацией о владельцах автомобилей. Если происходит утечка, людям начинают приходить ссылки, искусственно сгенерированные сообщения, в частности, о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе», — цитирует издание слова собеседника.

Соловьёв отметил, что такие рассылки делаются вслепую. Получатели не обязательно действительно пользовались платной автодорогой, и аферисты рассчитывают на обычное стечение обстоятельств.

При получении подобного сообщения нужно в первую очередь проверить информацию и удостовериться в наличии задолженности, порекомендовал эксперт. Также можно приобрести транспондер, благодаря которому деньги за проезд по платным трассам будут списываться автоматически.

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#эксперт
#проезд
#юрист
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В Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих
У возможных соучастников избиений прохожих на юге Петербурге проходят обыски
18 октября 2023, 01:10

Фото: iStock/Chalabala

На местах проживания предполагаемых соучастников нападений на прохожих на юге города проводятся обыски, сообщили на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу. Видеоматериалы с нападениями, которые распространялись в Telegram-каналах, стали основой для начала следственных мероприятий.
Как утверждается, после задержания шести молодых людей, участие которых сейчас проверяется, возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (о хулиганстве, совершенном группой лиц) в Московском и Красносельском районах города.

Согласно версии следствия, эти молодые люди исходя из хулиганских мотивов, нападали на случайных прохожих, провоцируя стычки в общественных местах и применяя физическое насилие.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело в связи с распространенными в сети видеозаписями нападений на людей в Петербурге.

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Харитины — первые холстины — 18 октября: плохие приметы, что нельзя делать
18 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Православная церковь отмечает 18 октября Харитинин день. В народе праздник прозвали Харитины – первые холстины. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в этот день нельзя надевать черные вещи, как определить, какой будет грядущая зима и почему нужно перебрать зимнюю одежду.

Харитины: история праздника 


Праздник посвящен святой мученице Харитине Амисийской, которая жила в III-IV веке. Согласно церковному преданию, Харитина была сиротой и ее взял на воспитание Клавдий Птолемем. Он построил для нее дом, где она жила и проповедовала христианство. Однажды язычники набросились на Харитину и потребовали ее отказа от веры. Несмотря на страшные зверства, девушка была непреклонна и продолжала молиться Богу. К ее истерзанному телу палачи привязали камень и бросили ее в море, однако высшие силы спасли девушку и она вышла из воды.Тогда язычники обвинили Харитину в колдовстве и намеревались надругаться над ней. Девушка вскинула руки к небу и Господь принял ее душу. С тех пор православные чтят память святой.
 

Харитины – первые холстины: приметы

 
Первыми холстинами этот праздник называют из-за того, что к 18 октября полевые работы завершались, и женщины приступали к рукоделию. Считалось, что первая нитка, вытканная в этот день является «животворной». Ее повязывали на руку, чтобы беды обошли стороной.
 
Если в этот день запланировано свидание, то девушкам следовало надевать одежду красного цвета, это помогало в любовных отношениях. В Харитины предки предсказывали погоду. Если в небе кружили вороны – это означало скорые осадки. Если 18 октября не идет снег, значит настоящая морозная зима придет не скоро.
 

Харитины: что нельзя делать

 
В этот день нельзя надевать одежду темных тонов, тем более черную. Считалось, что это может привлечь неудачи и беду. Лениться и хвастаться особенно запрещено в этот день. Чтобы не накликать беду, нельзя сплетничать, ссориться и злиться.

Харитины: что можно делать

 
В этот день нужно шить, вязать, ткать или вышивать. Первую вытканную нитку нуно надеть на запястье. Хорошей приметой также станет инвентаризация зимних вещей. В старину считалось, что в этот день душа и тело освобождаются от негатива, поэтому важно везде навести порядок. Удачными  в этот день станут романтические встречи.

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На конкурс «Это у нас семейное» подали заявки 340 тысяч россиян
Кириенко: На конкурс «Это у нас семейное» подали заявки 340 тысяч россиян
17 октября 2023, 23:04

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Конкурс «Это у нас семейное» на президентской платформе «Россия - страна возможностей» стал самым массовым - на сегодняшний день заявки подали уже 340 тыс. человек. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что приём заявок продлится до 4 ноября. Об этом пишет РИА Новости.
«Раньше считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» - это «Лидеры России», там мы доходили до 220 тысяч человек из тех, кто подал заявки, сейчас уже 340 тысяч человек, и у нас впереди еще 2,5 недели на подачу заявок», — цитирует агентство слова Кириенко.

Участники конкурса «Это у нас семейное» поборются за такие призы, как пять миллионов рублей, путешествие по России и возможность рассказать всей стране о своих близких.

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#лидеры россии
#человек
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Запущено мобильное приложение для сдачи вторсырья в сеть ЭКОпунктов
17 октября 2023, 22:59

Фото: МинЖКХ МО

Российский экологический оператор разработал приложение Uberu, позволяющее обменивать вторсырьё на баллы. Оно интегрировано с сетью ЭКОпунктов компании «РТ-Инвест», сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«В приложении можно найти не только ближайший пункт приёма вторсырья, но и узнать о видах маркировки, пройти обучение в «Зелёной школе№ РЭО, поучаствовать в цифровом субботнике. Пользователи Uberu могут получать баллы за сданную тару и обменивать их на бонусы. При создании приложения перед нами стояла задача создать удобный сервис, которым будет интересно пользоваться. Цель – вовлечь как можно больше жителей России в раздельный сбор отходов и осознанное потребление», – сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
 
Мобильное приложение содержит одну из крупнейших карт пунктов приёма вторсырья по всей стране и включает более 43 тыс точек. Справочник маркировки позволяет узнать больше об упаковке и как правильно её перерабатывать.
 
Также в приложении можно сообщить о проблеме с незаконными свалками или некорректной работе регионального оператора через обращение в «РЭО Радар».
 
Компания «РТ-Инвест» создала первую в России масштабную сеть роботизированных «ЭКОпунктов» по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Уже установлено более 600 автоматов в 50 городах. За три года собрано более 10 млн бутылок и банок. Это 250 тонн чистых вторичных ресурсов.
 
Все «ЭКОпункты» подключены к общей системе лояльности, которую разработали специалисты «РТ-Инвест». Сдавая тару, пользователи получают за пластиковую бутылку 5 баллов, за алюминиевую банку – 10. Бонусы можно использовать для покупки продуктов, книг, аренду транспорта и благотворительность.

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#переработка
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#минжкх мо
#подмосковье
#московская область
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Каширян предупредили о временных перебоях с водой
17 октября 2023, 22:46

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

В Кашире наблюдаются перебои в подаче горячей и холодной воды. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«МУП «Водоканал» и МУП «Теплосеть» проводят наладку системы водоснабжения верхней зоны Каширы-2. В связи с этим возникают перебои в подаче горячей и холодной воды. Ситуацию мониторю лично», – написал Шувалов в своём телеграм-канале. 
Он добавил, что представители профильных служб каждый час докладывают ему об обстановке и обещал информировать обо всех изменениях. 

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#михаил шувалов
#кашира
#вода
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
#жкх
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В Подмосковье зарегистрировали уже свыше 2,2 тыс домашних животных
17 октября 2023, 22:35

Фото: Минсельхозпрод МО

Уже более 2,2 тыс домашних животных зарегистрировано в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Каждый питомец получил персональный номер, информация о нём внесена в реестр домашних животных региона.
«В Подмосковье зарегистрированы 2163 собаки, 54 кошки и даже декоративная лиса и кролик. Регистрация собак в регионе обязательна, других домашних животных можно регистрировать по желанию. Процедура бесплатная и не занимает много времени. Пройти её можно в любой подходящей областной госветклинике», – напомнили в министерстве.
Наличие чипа – обязательное условие для регистрации. Если чипа нет, владелец может купить его в ветеринарной клинике за 330 рублей.
 
Регистрация проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Список можно найти по ссылке.
                                                                                                                        
Владельцы также могут подать заявку онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Это значительно ускорит процедуру.

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