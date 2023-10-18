Пользователи Reddit рассказали о лучшем сексе с инвалидами

Фото: istockphoto/PatientFuel3487
Пользователи Reddit, занимавшиеся сексом с инвалидами, поделились воспоминаниями.
Истории опубликованы в разделе AskReddit, пишет «Лента.Ру». Девушка с ником PatientFuel3487 поведала о знакомстве с незрячим парнем.
Пользователь emanon691 встречался с девушкой, парализованной ниже пояса после аварии. Она предпочитала оральный секс и массаж спины. Но молодые люди расстались из-за переезда. Парень вспоминает её как самого крутого человека.
Девушка с ником baconandpotates имела связь с парнем, который страдал от мышечной дистрофии и передвигался на инвалидной коляске.
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«На первом курсе у меня был секс со слепым. Исключительно привлекательный, веселый, отличный парень. Такого страстного секса у меня больше не было. Из-за отсутствия зрения он использовал в спальне все остальные органы чувств. Потом он уехал за границу. Но я его никогда не забуду. С ним я впервые испытала настоящий оргазм»,-вспоминает PatientFuel3487.
Девушка с ником baconandpotates имела связь с парнем, который страдал от мышечной дистрофии и передвигался на инвалидной коляске.
«Мне приходилось быть сверху, потому что ему не хватало сил, чтобы двигаться. Я была его первым сексуальным партнером. Он любил флиртовать и отлично целовался. Потом отношения закончились, но мы остались друзьями. В 28 лет он умер. Мне до сих пор его не хватает»,- пишет baconandpotates.Читайте также:
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Мария Фирсова