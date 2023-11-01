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Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в мобильном приложении

В Сбербанке заявили, что уже работают над устранением сбоев в приложении
01 ноября 2023, 10:41
Фото: istock / Sitthiphong

Фото: istock / Sitthiphong

Мобильное приложение банка Сбер у некоторых пользователей перестало работать. При входе в приложение всплывает информационное окно, что приложение временно не работает. Об этом сообщает Frank Media.

В приложение не могут зайти с iPhone и смартфонов на операционной системе Android. Пользователи приложения начали жаловаться на некорректную работу примерно с 8 утра.

«Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его», — пишет в приложении Сбер.

Также, некоторые пользователи пожалось, что у них пропали все активные карты и приложение советует им оформит новые.

Кроме того, по данным сервиса Downradar, отслеживающем сбои в работе сайтов и приложений, отображает более 200 жалоб по состоянию на 10:30 по московскому времени.

«Сейчас и правда у клиентов могут быть такие затруднения. Я приношу вам извинения за эти неудобства. Мои коллеги уже занимаются тем, чтобы все исправить», - подтвердил информацию сотрудник поддержки в беседе с журналистом РИА Новости.
Ранее в пресс-релизе Сбербанка сообщалось, что в России повысили ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#приложения
#онлайн
#пользователи
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В России стартовал отборочный тур чемпионата «АртМастерс-регионы»
01 ноября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба АНО «АртМастерс»

В России стартовал отборочный тур индивидуальных и командных соревнований между сборными федеральных округов чемпионата творческих компетенций «АртМастерс-регионы» по направлению «кино». Об этом «Радио 1» сообщили организаторы конкурса.
Отмечается, что основными целями конкурса являются выявление и поддержка талантливой молодёжи и молодых специалистов в сфере киноиндустрии, привлечение новых работников на региональные киностудии, снижение оттока перспективной молодёжи из регионов, а также развитие кинематографа в разных субъектах РФ.

В чемпионате «АртМастерс-регионы» смогут принять участие все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Финальный этап конкурса пройдёт в восьми городах России, включая новые регионы. Одним из городов, завершающих проведение мероприятия, станет подмосковный Красногорск. 

Победители конкурса получат гранд на производство полнометражной кинокартины. 

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#кино
#чемпионат
#конкурс
#молодёжь
#регионы
#поддержка
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Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» пройдет с 1 по 10 декабря
01 ноября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/Jordi Mora Igual

С 1 по 10 декабря пройдет общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», посвященная Международному дню инвалидов. Организаторами мероприятия выступают Общероссийский народный фронт и Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».
Акция направлена на привлечение внимания граждан к вопросам инклюзии и повышения качества жизни людей с инвалидностью, а также на повышение уровня знаний специалистов социально значимых сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и создания доступной среды.

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» — это ежегодная общероссийская акция, направленная на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды и инклюзии среди жителей России, включая специалистов различных сфер: социального обслуживания, образования, культуры, спорта, здравоохранения, финансов, благоустройства, транспорта и других профессий.

В ходе тестирования каждый желающий может проверить свои знания на тему организации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвалидностью. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по адресу: www.total-test.ru. По вопросам проведения акции обращаться к координатору данного мероприятия – Беляевой Наталье Павловне, тел. 8 (926) 863-86-19, test@social-tech.ru.

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#мероприятия
#инвалиды
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Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья в ноябре
01 ноября 2023, 10:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Опубликован график приема граждан в Правительстве московской области на ноябрь 2023 год.
График работы приёмной Правительства Подмосковья на ноябрь.



Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.



Стоит отметить, что с датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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#консультации
#обращения
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Израильский посол прокомментировал данные ООН о гибели женщин и детей в секторе Газа
Посол Израиля Бен Цви не согласился с данными ООН о гибели детей и женщин в Газе
01 ноября 2023, 10:30

Фото: istock / Ekaterina_Lin

Израильский посол Александр Бен Цви не согласился с данными ООН о смертях женщин и детей в секторе Газа. Его слова приводит РБК.

«Я не думаю, что 70 процентов погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — заявил посол.
Бен Цви утверждает, что Армия обороны Израиля не наносит удары по гражданскому населению.

Он считает, что проблема в том, что движение ХАМАС использует людей в качестве живого щита. Кроме того, посол заявил, что Израиль предупреждал жителей и просил их уйти на южную сторону, так как север будет под ударом. Но, как утверждает дипломат, ХАМАС не позволил жителям уйти.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#армия
#женщины
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#министр
#хамас
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ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа
01 ноября 2023, 09:22

Фото: istock / sanchezgrande

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало список иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа. Информацию сообщает ТАСС.

В списках оказали граждане Палестины с двойным гражданством, а также граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Чехии Финляндии и Японии. Кроме тоо, покинуть регион могут сотрудники Международного Красного Креста.

Люди смогут пройти через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в среду, 1 ноября. Также перечисленных граждан попросили прийти к КПП в 7:00 (8:00 по мск) в целях упрощения процесса перехода.

Ранее сообщалось, что ХАМАС второй раз за сутки обстреляли Тель-Авив. Это было сделано в ответ на обстрел сектора Газа со стороны Израиля. В результате обстрела лагеря Джебалия погибли 400 человек.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#движение
#регион
#сотрудники
#люди
#израиль
#хамас
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В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году
В России вырос спрос на работников сферы красоты и фитнеса
01 ноября 2023, 09:01

Фото: IStock/jacoblund

Салоны красоты и фитнес-клубы массово ищут дополнительных сотрудников в преддверии Нового года. С начала осени число вакансий в сфере красоты и фитнеса увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» (Есть в распоряжении «Радио 1»).
В частности, прирост числа вакансий для мастеров по шугарингу и маникюру составил 39% и 37% соответственно. В этом году мастерам шугаринга в среднем предлагают 46 562 рубля, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Зарплаты мастеров по маникюру выросли на 11% (69 947 рублей). Также вырос спрос на парикмахеров, в этом году работодатели готовы платить в среднем на 12% больше, чем в прошлом году (64 845 рублей).

Зарплаты тренеров в этом году тоже выросли. Так как спрос на специалистов в этой сфере вырос в 3,5 раза, работодатели подняли зарплаты на 41%. Теперь средняя зарплата тренеров составляет 66 005 рублей.

В общем осенью 2023 года в сфере фитнеса и красоты средняя предлагаемая заработная плата составляет 58 597 рублей, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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#зарплата
#спрос
#фитнес
#новый год
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ABC: Около 200 роботов-волков установили в Японии для устрашения диких зверей
01 ноября 2023, 08:14

Фото: istockphoto/Wirestock

В Японии в последнее время участились случаи вторжения в пределы частной собственности диких животных, особенно медведей. Для того, чтобы отпугивать их, во многих сельских районах страны установили около 200 механизированных роботов-волков.
Механические копии серых хищников снабжены красными светодиодными глазами и встроенными динамиками, которые периодически издают устрашающие звуки, рассказал телеканалу ABC News представитель компании-разработчика Ohta Seiki Ота Юджи. Искусственные волки могут издавать звуки выстрелов, лаять и подражать голосам людей. По словам Юджи, все это отпугивает диких животных, а роботизированные чучела уже доказали свою эффективность. Жалоб от местных жителей пока не поступало, добавил он.

Как пишет телеканал, дизайн волка-робота вызвал у публики критику и насмешки, но фигура зверя выглядит достаточно убедительно, чтобы напугать животных. В то же время, она сохраняет заметный элемент театральной искусственности, что гарантирует то, что люди не будут введены в заблуждение относительно искусственной природы робота и не бросятся в панике бежать от него.

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#люди
#япония
#волк
#робот
#животные
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Мужчины и женщины вспомнили самые смешные фразы партнёров во время секса
Мужчины и женщины в Сети рассказали о смешных фразах партнёров во время секса
01 ноября 2023, 07:24

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Женщина и мужчины рассказали о самых смешных фразах, которые во время секса произносили их партнёры. Об этом говорится на форуме Reddit в разделе AskReddit.
Она из пользовательниц вспомнила, что однажды партнёр во время страстного шепота перепутал её с собой.

«Он сказал мне кончить в его киску. Хотел сказать, что сделает это в мою, но был слишком возбужден и все перепутал», — написала Ecstatic_Campaign_31.

Второй комментарий оставила девушка, которая попала в смешную ситуацию в постели, заплетя две косички.

«Находясь сзади, он схватился за них и шепнул: «Я оседлаю тебя как лошадь». Парень пытался быть сексуальным, но я не могла воспринять фразу всерьез и ответила «Игого!» своим лучшим лошадиным голосом. Настрой на секс это сбило, но я здорово похохотала», — поделилась HamMcK.

Также свою историю рассказал мужчина, который провёл вечер с девушкой в шиномонтаже, накачивая шину.

«Мы вернулись домой и приступили к делу. Посреди процесса я схватил её за волосы и хотел сказать что-нибудь горячее и чувственное, но не подрассчитал и сексуально прорычал: «Твои волосы пахнут шинами», — рассказал ballercaust.

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#волосы
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NGS24: ФССП призывает должников записаться на СВО, чтобы найти деньги для уплаты
01 ноября 2023, 04:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Федеральная служба судебных приставов РФ начала массово рассылать должникам письма, в которых предлагают записываться добровольцами на СВО, чтобы заработать там деньги для оплаты задолженностей. Об этом рассказало издание NGS24, в распоряжении которого оказалось одно из подобных писем.
Читательница издания Ольга из Красноярска сообщила, что получила «направление» на запись на спецоперацию от пристава, из-за непогашенной задолженности перед банком в размере 800 тысяч рублей. Ей пришло два документа — в одном ей сообщали о задолженности перед банком, а в другом рекомендовали явиться в свой районный военкомат с «заявлением о поступлении на военную службу по контракту».

При этом, как рассказала журналистам сама Ольга, у неё нет ни военного билета, ни подходящего образования, чтобы, например, работать медсестрой.

В красноярском региональном управлении ФССП соответствующий журналистский вопрос не проигнорировали, однако напомнили, что в случае участия должника в боевых действиях в составе российской армии взыскание его задолженностей приостанавливается. Что же касается писем, о которых идёт речь, судебные приставы пояснили: такие рекомендации являются де-факто массовой рассылкой: они «не персонализированы» и носят «информирующий характер для должников». 

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