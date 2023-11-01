Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в мобильном приложении

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Мобильное приложение банка Сбер у некоторых пользователей перестало работать. При входе в приложение всплывает информационное окно, что приложение временно не работает. Об этом сообщает Frank Media.
В приложение не могут зайти с iPhone и смартфонов на операционной системе Android. Пользователи приложения начали жаловаться на некорректную работу примерно с 8 утра.
«Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его», — пишет в приложении Сбер.
Кроме того, по данным сервиса Downradar, отслеживающем сбои в работе сайтов и приложений, отображает более 200 жалоб по состоянию на 10:30 по московскому времени.
«Сейчас и правда у клиентов могут быть такие затруднения. Я приношу вам извинения за эти неудобства. Мои коллеги уже занимаются тем, чтобы все исправить», - подтвердил информацию сотрудник поддержки в беседе с журналистом РИА Новости.Ранее в пресс-релизе Сбербанка сообщалось, что в России повысили ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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